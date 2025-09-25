MP में शुरू होगी नई मेमू ट्रेन, मुंबई-भोपाल पैसेंजर ट्रेन होगी रेगुलर, सांसदों की बैठक में अहम चर्चा

Railway Updates: पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल कार्यालय में बुधवार को सांसदों की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता महाप्रबंधक ने की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उनके स्थान पर सांसद प्रतिनिधि राजीव खण्डेलवाल ने भाग लिया। बैठक में सीधी-बघवार से रीवा होते हुए सतना तक मेमू ट्रेन चलाने का सुझाव दिया गया, जिस पर महाप्रबंधक ने बताया कि रीवा से गोविंदगढ़ तक गाड़ी संख्या 18247-48 प्रस्तावित है, जिसके संचालन पर विचार किया जा रहा है। (Rewa-Govindgarh Memu Trial)
रीवा रेलवे स्टेशन की व्यवस्था सुधार के लिए सांसद के सुझाव पत्र में कोच मेंटीनेंस वर्कशॉप के लिए ईओटी क्रेन शीघ उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस पर जानकारी दी गई कि क्रेन की खरीदी प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे कोचिंग डिपो में स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही, रीवा से मुंबई स्पेशल ट्रेन और भोपाल साप्ताहिक ट्रेन (Mumbai-Bhopal Passenger Train) को नियमित करने की मांग पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया। बैठक में अन्य सुझावों पर भी यथोचित प्रक्रिया करने की बात कही गई।
ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना का कार्य सीधी जिले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ से लेकर सीधी जिले के बघवार तक रेलवे ट्रायल पूरा होने के बाद अब रामपुर नैकिन तक पटरी बिछाने और स्टेशन निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब इस सेक्शन पर ट्रेन परीक्षण की तैयारी अंतिम चरण में है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बघवार से रामपुर नैकिन तक नई रेलवे लाइन पर 28 सितंबर को सीआरएस (रेल संरक्षा आयुक्त) ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया गया कि रेल संरक्षा आयुक्त मध्य परिमंडल मुंबई मनोज अरोरा 28 सितंबर को पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। उनके साथ रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। (Railway Updates)