MP में शुरू होगी नई मेमू ट्रेन, मुंबई-भोपाल पैसेंजर ट्रेन होगी रेगुलर, सांसदों की बैठक में अहम चर्चा

रीवा रेलवे स्टेशन की व्यवस्था सुधार के लिए सांसद के सुझाव पत्र में कोच मेंटीनेंस वर्कशॉप के लिए ईओटी क्रेन शीघ उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस पर जानकारी दी गई कि क्रेन की खरीदी प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे कोचिंग डिपो में स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही, रीवा से मुंबई स्पेशल ट्रेन और भोपाल साप्ताहिक ट्रेन (Mumbai-Bhopal Passenger Train) को नियमित करने की मांग पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया गया। बैठक में अन्य सुझावों पर भी यथोचित प्रक्रिया करने की बात कही गई।