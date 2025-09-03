एमपी के इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टी, सामने आई बड़ी वजह

School Holidays: मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के पथरोटा में स्थित स्कूल में 10 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल की ये छुट्टियां तेंदुए के हमले की दहशत के बाद किया गया है।
दरअसल इटारसी पथरोटा के पावर ग्रिड परिसर में मादा तेंदुए की हलचल से लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है शावक की मौत के कारण मादा तेंदुआ आक्रामक दिख रही है। लोगों का कहना है कि वह उन पर हमला कर सकती है। लोगों की इसी दहशत के चलते पावर ग्रिड पथरोटा परिसर में स्थित श्री टैगोर विद्या मंदिर स्कूल प्रबंधन ने 4 सितंबर से 13 सितंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है।
प्रचार्य ने बताया कि यदि इस बीच मप्र वन विभाग तेंदुए का रेस्क्यू कर लेता है तो स्कूल को नियमित संचालित किया जाएगा। अवकाश के समय पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए सभी क्लास के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी।
बीना काकड़े, स्कूल प्राचार्य