एमपी के इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टी, सामने आई बड़ी वजह

दरअसल इटारसी पथरोटा के पावर ग्रिड परिसर में मादा तेंदुए की हलचल से लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है शावक की मौत के कारण मादा तेंदुआ आक्रामक दिख रही है। लोगों का कहना है कि वह उन पर हमला कर सकती है। लोगों की इसी दहशत के चलते पावर ग्रिड पथरोटा परिसर में स्थित श्री टैगोर विद्या मंदिर स्कूल प्रबंधन ने 4 सितंबर से 13 सितंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है।