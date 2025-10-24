बनेगा स्मारक… 120 परिवारों को किया जाएगा शिफ्ट, मिलेंगे नए आवास

जानकारी के अनुसार पहाड़ी के बाकी 1680 चिन्हित अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को समय लगेगा। नई पॉलिसी के अनुसार अब पुनर्वास में हर विस्थापित परिवार को प्लॉट के अलग-अलग पट्टे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाकर परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा। पहाड़ी में आईसीएमआर के सामने से लेकर बाजनामठ तक बड़े भूखंड में अतिक्रमण है। यहां दो-तीन कमरे के मकान से लेकर कई मंजिला तक भवनों का निर्माण किया गया है।