Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

बीजेपी के पूर्व महापौर को थप्पड़ मारनेवाले पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई, एएसपी ने की घोषणा

Action taken against policeman who slapped former BJP mayor

जबलपुर

deepak deewan

Sep 19, 2025

Action taken against policeman who slapped former BJP mayor
Action taken against policeman who slapped former BJP mayor

BJP- जबलपुर के पूर्व महापौर व बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को थप्पड़ मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। उनपर हाथ उठाने आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने यह घोषणा की। बीजेपी नेता से पिटाई पर भारी बवाल मच गया था जिसके बाद पुलिस को आखिरकार अपने आरोपी आरक्षक को हटाना पड़ा। पूर्व महापौर प्रभात साहू पर भी पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करने का आरोप है जिसकी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है।

पूर्व महापौर प्रभात साहू गुरुवार को स्कूटर से जाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे थे। बल्देवबाग में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया। गाड़ी रोके जाने को लेकर दोनों में गरमागरमी हो गई। आरक्षक कृष्ण कुमार पाल ने गुस्से में प्रभात साहू को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा कि आरक्षक ने गाली बकने से नाराज होकर यह प्रतिक्रिया दी थी।

वरिष्ठ नेता प्रभात साहू पर हमले से शहरभर में बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो उठे और उन्होंने जाम लगा दिया। पुलिसकर्मी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। भारी बवाल के बाद आरक्षक कृष्ण कुमार पाल को निलंबित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों में फैल रहा जानलेवा वायरस, हर तीसरे मरीज की जान को खतरा, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
Deadly Melioidosis Virus Spreading Among Farmers in MP

प्रथम दृष्टया बीजेपी नेता से मारपीट की बात सामने आई

एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक आरक्षक कृष्ण कुमार पाल ने बीजेपी नेता प्रभात साहू को रोका। उनसे धक्कामुक्की, बदतमीजी करने का आरोप लगा। इस पर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जांच में प्रथम दृष्टया बीजेपी नेता से मारपीट और बदतमीजी की बात सामने आई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन
भोपाल
Electricity consumers must apply by September 30th to avail the discount

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 08:33 pm

Published on:

19 Sept 2025 08:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / बीजेपी के पूर्व महापौर को थप्पड़ मारनेवाले पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई, एएसपी ने की घोषणा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.