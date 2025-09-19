बीजेपी के पूर्व महापौर को थप्पड़ मारनेवाले पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई, एएसपी ने की घोषणा

BJP- जबलपुर के पूर्व महापौर व बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को थप्पड़ मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। उनपर हाथ उठाने आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने यह घोषणा की। बीजेपी नेता से पिटाई पर भारी बवाल मच गया था जिसके बाद पुलिस को आखिरकार अपने आरोपी आरक्षक को हटाना पड़ा। पूर्व महापौर प्रभात साहू पर भी पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करने का आरोप है जिसकी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है।