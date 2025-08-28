अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को बोलेरो ने ठोका, हेड कांस्टेबल की मौत, दो जवान गंभीर

MP News :मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंधमूक बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। ये हादसा उस समय हुआ जब यादव कालोनी पुलिस चौकी की एक टीम लड़की भगाने के एक आरोपी को पकड़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान सामने से अचानक आई तेज रफ्तार बोलेरो मे पुलिस वाहर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीन पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रधान आरक्षक अभिषेक शिंदे का दुखद निधन हो गया, जबकि एएसआई और एक कॉन्स्टेबल गंभीर घायल हैं।
आपको बता दें कि, इस भीषण हादसे का शिकार हुए एएसआई दानी सिंह नरते और आरक्षक आशुतोष भारती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों का भी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी संपत उपाध्याय समेत पुलिस के आला अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाली बोलेरो की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, मामले की गहन जांच शुरु कर दी गई है।
प्रधान आरक्षक संजीवनी नगर थाने से पहले शहर के कई थानों मे पदस्थ रह चुके हैं। अभिषेक कई बार अपराधियों से अकेले भी भिड़ चुके हैं। टीआई ने टास्क दिया था कि अंधमूक बाइपास के अपराधी सक्रिय है, जिन्हें पकड़ना है। ऐस में बुधवार रात को जब वे सड़क किनारे खड़े होकर बस से आ रहे अपराधी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं इस घटना को जान बूझकर तो अंजाम नहीं दी गई या फिर ये रफ्तार के चलते हुआ हादसा है।