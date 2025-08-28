अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को बोलेरो ने ठोका, हेड कांस्टेबल की मौत, दो जवान गंभीर

MP News :मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंधमूक बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। ये हादसा उस समय हुआ जब यादव कालोनी पुलिस चौकी की एक टीम लड़की भगाने के एक आरोपी को पकड़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान सामने से अचानक आई तेज रफ्तार बोलेरो मे पुलिस वाहर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीन पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रधान आरक्षक अभिषेक शिंदे का दुखद निधन हो गया, जबकि एएसआई और एक कॉन्स्टेबल गंभीर घायल हैं।