एमपी में 5 हजार छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती, सीएम का बड़ा ऐलान

एमपी में 5 हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती का सीएम का ऐलान
CM Mohan Yadav- देशभर के साथ ही प्रदेश में भी बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जबलपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी सौगातों की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने एमपी में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती और कन्या छ़ात्रावासों का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में उन्होंने विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रान्ति गौड़ को सम्मानित करते हुए उन्हें पुरुस्कार के रूप चेक सौंपा।
जबलपुर में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया।
सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 106 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कुल 564 करोड़ की लागत से किए गए ये विकास कार्य प्रदेश के अनेक ऐसे जिलों में किए गए जिनमें वनवासियों का बाहुल्य है।
शहडोल, धार, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा, झाबुआ में सांदीपनी विद्यालयों के 499 करोड़ के 14 कार्यों का लोकार्पण हुआ। सिवनी, धार, नर्मदापुरम, मंडला, बैतूल , छिंदवाड़ा में आदिवासी छात्रावास और आडिटोरियम का लोकार्पण भी किया गया। 52 करोड़ की लागत से ये निर्माण हुए हैं। 21 करोड़ की लागत के सीएम जनमन योजना के तथा 13 करोड़ की लागत से जबलपुर की तहसीलों में कार्यों का लोकार्पण हुआ।
सीएम मोहन यादव ने 98 करोड़ की लागत से 27 कार्यों का भूमि पूजन किया। बैतूल, दमोह, छिंदवाड़ा में बालक बालिकाओं के छात्रावास का भूमि पूजन किया। सीएम ने बालाघाट, डिंडोरी में बालक आश्रम बालक बालिका छात्रावास, पहुंच मार्ग, जबलपुर में 3 करोड़ की लागत के पुलिस संरचना का भूमि पूजन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा देशभर में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनके हित में राज्य सरकार अनेक योजनाएं चला रही है।
इंडियन क्रिकेट टीम की सदस्य और महिला वर्ल्ड कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन करनेवाली एमपी की बेटी क्रांति गौड भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। सीएम मोहन यादव ने उन्हें एक करोड़ रुपए का चैक दिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अहम घोषणाएं कीं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जनजातीय विभाग द्वारा संचालित सभी बालिका आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों के नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाएंगे। सभी बालक आश्रम शालाओं और छात्रावासों के नाम राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर रखे जाएंगे।
इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5000 छात्रावासों के अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम के मुताबिक ये भर्तियां अगले वर्ष से होंगी।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग