एमपी में 5 हजार छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती, सीएम का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- देशभर के साथ ही प्रदेश में भी बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जबलपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी सौगातों की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने एमपी में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती और कन्या छ़ात्रावासों का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में उन्होंने विश्व विजेता भारतीय म​हिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रान्ति गौड़ को सम्मानित करते हुए उन्हें पुरुस्कार के रूप चेक सौंपा।