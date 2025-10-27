अब महंगी होगी बिजली ! निजी कंपनियां संभालेंगी सारा कामकाज

MP News: बिजली वितरण प्रणाली में ‘सुधार’ की आड़ में मध्यप्रदेश में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने की तैयारी की जा रही है। यानि, विद्युत पोल, मीटर और तार तो बिजली कंपनी के रहेंगे, लेकिन बिल वसूली और वितरण का संचालन निजी कंपनी संभालेंगी। सरकारी संसाधनों से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का यह कदम न केवल वितरण कंपनियों के अस्तित्व को चुनौती देगा, बल्कि बिजली को भी आम उपभोक्ता के लिए महंगी बना सकता है।