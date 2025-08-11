जबलपुर में करोड़ों की डकैती, बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाश 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख केश लेकर फरार

Jabalpur Bank Robbery : मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमवार की सुबह कट्टे की नोक पर एक बैंक से करोड़ों की डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, डकैती की वारदात उस समय घटी जब सुबह 9 बजे बैंक खुला था। बैंक खुलते ही आसपास मौजूद पांच नकाबपोश योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग बाइकों पर सवार होकर पहुंचे और सीधा बैंक परिसर में कट्टा या रिवाल्वर अड़ाकर बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि, करीब 10 से 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर पांचों नकाबपोश डकैत पलक झपकते ही मौके से फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि, लूट की ये सनसनीखेज वारदात सिहोरा के नेशनल हाइवे और खितौला मोड़ के पास स्थित इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक की शाखा में सुबह करीब 9 बजे उस समय हुई, जब बैंक का कामकाज और लेनदेन शुरू भी नहीं हुआ था। इसी दौरान आरोपी योजनाबद्ध तरीके से सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर ही बैंक पहुंचे और बैंक कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
शुरुआत में जावकारी सामने आई थी कि, अज्ञात डकैतों ने बैंक से करीब 12 किलो सोना और 5 लाख 70 हजार नकद की लूट की है। लेकिन अब मामले में पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया है कि, 12 नहीं 14 किलो 800 गराम सोना और कुल पांच लाख की लूट हुई है। इस प्रकार बैंक से लूटे गए सोने की अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि, सभी आरोपी अलग-अलग बइकों पर सवार होकर बैंक परिसर तक आए थे। सभी ने हेलमेट लगा रखा था। साथ ही, चेहरे को भी मास्क लगे थे, साथ ही उनके हाथ तक कवर थे। फिलहाल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
वारदात की जानकारी लगते ही मौके पर खितौला और सिहोरा पुलिस की टीमें पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बैंक में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। खास बात ये है कि, किसी को ये नहीं पता कि, वारदात को अंजाम देकर पांचों बदमाश किस तरफ भागे हैं। लूट की इस सॉनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि, जिले के खितौला या सिहोरा में लगभग हर महीने चोरी की एक न एक वारदात होती रहती है। हाल ही में सिहोरा के बड़े धार्मिक के रूप में पहचान रखने वाले ज्वालामुखी मंदिर में दो दिन पहले ही चोरी की वारदात हुई है, जिसकी जांच अभी चल रही है।