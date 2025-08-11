11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में करोड़ों की डकैती, बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाश 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख केश लेकर फरार

Jabalpur Bank Robbery : इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक की शाखा में करोड़ों की लूट हुई है। नकाबपोश बदमाश कट्टे की नोक पर बैंक से 12 किलो सोना और पांच लाख से ज्यादा केश लेकर फरार हो गए हैं।

जबलपुर

Faiz Mubarak

Aug 11, 2025

Jabalpur Bank Robbery
Robbery worth crores in Jabalpur (Photo Source - Patrika)

Jabalpur Bank Robbery : मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमवार की सुबह कट्टे की नोक पर एक बैंक से करोड़ों की डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, डकैती की वारदात उस समय घटी जब सुबह 9 बजे बैंक खुला था। बैंक खुलते ही आसपास मौजूद पांच नकाबपोश योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग बाइकों पर सवार होकर पहुंचे और सीधा बैंक परिसर में कट्टा या रिवाल्वर अड़ाकर बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि, करीब 10 से 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर पांचों नकाबपोश डकैत पलक झपकते ही मौके से फरार हो गए।

बताया जा रहा है कि, लूट की ये सनसनीखेज वारदात सिहोरा के नेशनल हाइवे और खितौला मोड़ के पास स्थित इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक की शाखा में सुबह करीब 9 बजे उस समय हुई, जब बैंक का कामकाज और लेनदेन शुरू भी नहीं हुआ था। इसी दौरान आरोपी योजनाबद्ध तरीके से सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर ही बैंक पहुंचे और बैंक कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें

चुनाव आयोग पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, ‘सरकार के इशारे पर सब हो रहा, 13 अगस्त को सनसनीखेज खुलासा करेंगे’
इंदौर
Jeetu Patwari allegation on EC

हेलमेट के साथ चेहरे पर मास्क लगाए थे पांचों बदमाश

शुरुआत में जावकारी सामने आई थी कि, अज्ञात डकैतों ने बैंक से करीब 12 किलो सोना और 5 लाख 70 हजार नकद की लूट की है। लेकिन अब मामले में पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया है कि, 12 नहीं 14 किलो 800 गराम सोना और कुल पांच लाख की लूट हुई है। इस प्रकार बैंक से लूटे गए सोने की अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि, सभी आरोपी अलग-अलग बइकों पर सवार होकर बैंक परिसर तक आए थे। सभी ने हेलमेट लगा रखा था। साथ ही, चेहरे को भी मास्क लगे थे, साथ ही उनके हाथ तक कवर थे। फिलहाल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

वारदात की जानकारी लगते ही मौके पर खितौला और सिहोरा पुलिस की टीमें पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बैंक में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। खास बात ये है कि, किसी को ये नहीं पता कि, वारदात को अंजाम देकर पांचों बदमाश किस तरफ भागे हैं। लूट की इस सॉनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि, जिले के खितौला या सिहोरा में लगभग हर महीने चोरी की एक न एक वारदात होती रहती है। हाल ही में सिहोरा के बड़े धार्मिक के रूप में पहचान रखने वाले ज्वालामुखी मंदिर में दो दिन पहले ही चोरी की वारदात हुई है, जिसकी जांच अभी चल रही है।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी का बड़ा दावा, 2023 विधानसभा चुनाव में हुए ‘वोट चोरी’, इस दिन करेंगे खुलासा
भोपाल
Jitu Patwari Claim Vote Chori

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 03:16 pm

Published on:

11 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में करोड़ों की डकैती, बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाश 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख केश लेकर फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.