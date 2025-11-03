Patrika LogoSwitch to English

एमपी में एयरपोर्ट के रनवे के पास पहुंचा तेंदुआ, हड़कंप मचा तो चलाया सर्च ऑपरेशन

एमपी के प्रमुख डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में तेंदुआ पहुंचा, वन विभाग ने शुरु की तलाश

जबलपुर

image

deepak deewan

Nov 03, 2025

Leopard Arrives at Dumna Airport Jabalpur in MP

एमपी के प्रमुख डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में तेंदुआ पहुंचा- File Pic

Dumna- मध्यप्रदेश में एक एयरपोर्ट के रनवे के पास तेंदुआ जैसा जानवर नजर आया। इससे हड़कंप मचा तो उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर यह घटना घटी। यहां रनवे के पास तेंदुआ दिखा। एयरपोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी यह कैद हो गया। एयरपोर्ट में तेंदुए जैसा खतरनाक वन्य जीव नजर आने की खबर से लोग दहशत से भर उठे हैं। वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चप्पे चप्पे में उसे ढूंगा हालांकि तेंदुआ उनकी पकड़ में नहीं आ सका है। इधर डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि यहां तेंदुआ नहीं आया बल्कि वन बिलाव आया था। इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है।

डुमना एयरपोर्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कई करोड़ रुपए में विस्तार किया गया लेकिन उड़ानों की संख्या नहीं बढ़ी। प्रदेश के इस प्रमुख एयरपोर्ट पर गिने चुने विमानों के संचालन पर हाईकोर्ट भी नाराजगी जाहिर कर चुका है। इस संबंध में कोर्ट में लगाई याचिका पर सुनवाई जारी है। डुमना एयरपोर्ट में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी कई सवाल उठे हैं।

जबलपुर का यह एयरपोर्ट एक बार ​फिर गलत वजह से चर्चा में है। एयरपोर्ट के अंदर तेंदुए दिखने की खबर सामने आई है। सीसीटीवी कैमरों में भी रनवे के पास तेंदूए जैसा जानवर दिखाई दिया। इसके बाद वन्य प्राणी विशेषज्ञों से भरी वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर जानवर की तलाश की।

जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि वन बिलाव

इस बीच डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन ने तेंदुआ दिखने की बात को महज अफवाह बताया। प्रबंधन का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में नजर आने वाले जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि वन बिलाव है। जबलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राजीव रत्न पांडे ने बताया कि वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की है।

03 Nov 2025 06:27 pm

