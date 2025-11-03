एमपी में एयरपोर्ट के रनवे के पास पहुंचा तेंदुआ, हड़कंप मचा तो चलाया सर्च ऑपरेशन

Dumna- मध्यप्रदेश में एक एयरपोर्ट के रनवे के पास तेंदुआ जैसा जानवर नजर आया। इससे हड़कंप मचा तो उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर यह घटना घटी। यहां रनवे के पास तेंदुआ दिखा। एयरपोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी यह कैद हो गया। एयरपोर्ट में तेंदुए जैसा खतरनाक वन्य जीव नजर आने की खबर से लोग दहशत से भर उठे हैं। वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चप्पे चप्पे में उसे ढूंगा हालांकि तेंदुआ उनकी पकड़ में नहीं आ सका है। इधर डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि यहां तेंदुआ नहीं आया बल्कि वन बिलाव आया था। इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है।