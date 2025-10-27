तेंदुए को करंट लगाकर निकाले दांत-नाखून, पोस्टमार्टम से हुआ मौत का बड़ा खुलासा

MP News: सिहोरा वनपरिक्षेत्र के ग्राम घुघरा में मेसर्स निसर्ग इस्पात कंपनी परिसर में मृत तेंदुए का शव मिलने के बाद से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि तेंदुए को करंट लगाकर मारा गया था और उसके दांत और नाखून निकाल लिए गए। वन विभाग और वेटरनरी विवि जबलपुर की पशु चिकित्सकों की टीम ने वेटरनरी कॉलेज अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों ने तेंदुए के शरीर पर बिजली के झटके से झुलसने के स्पष्ट निशान पाए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि शव को झाड़ियों में छिपाने की कोशिश की गई थी। वन विभाग आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रहा है।