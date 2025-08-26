जस्टिस आलोक अराधे का सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, जानें एमपी से क्या है कनेक्शन

Judge Transfer to Supreme Court: बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजे) आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के सीजे विपुल मनुभाई पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। चीफ जस्टिस (सीजेआइ) बीआर गवई की अध्यक्षता में सोमवार 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में दोनों को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई।
जस्टिस आलोक अराधे मूलत: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से हैं। वे जबलपुर के रहने वाले हैं। वहीं, जस्टिस पंचोली गुजरात हाईकोर्ट से हैं। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री चंद्रशेखर को उसी हाईकोर्ट में सीजे नियुक्त करने की भी सिफारिश की है।
आलोक अराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ। वर्तमान में वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। वे कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ ही जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्यप्रदेश में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 2009 में पदभार ग्रहण किया था, वे यहां 2011 तक स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 23 जुलाई 2023 को उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे।