जस्टिस आलोक अराधे का सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, जानें एमपी से क्या है कनेक्शन



आलोक अराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ। वर्तमान में वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। वे कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ ही जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्यप्रदेश में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 2009 में पदभार ग्रहण किया था, वे यहां 2011 तक स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 23 जुलाई 2023 को उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे।