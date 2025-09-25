रिश्वत लेते पकड़ाते ही लटका डिप्टी रेंजर का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने आवेदक शकील की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार 25 सितंबर को रिश्वत के 5 हजार रूपये देने के लिए डिप्टी रेंजर ढेलन सिंह के पास भेजा। रिश्वतखोर डिप्टी रेंजर ढेलन सिंह यादव ने रिश्वत के पैसे देने के लिए आवेदक शकील को अपने सरकारी आवास पर बुलाया और जैसे ही रिश्वत के 5 हजार रूपये लिए तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है। ट्रेप दल में प्रभारी निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक जितेंद्र यादव एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।