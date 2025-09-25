Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

रिश्वत लेते पकड़ाते ही लटका डिप्टी रेंजर का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: वन परिक्षेत्र में लकड़ी का काम एवं परिवहन करने के एवज में डिप्टी रेंजर ने मांगी थी रिश्वत...।

जबलपुर

Shailendra Sharma

Sep 25, 2025

jabalpur rishwat
Lokayukta Caught deputy ranger Taking Bribe 5000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां डिप्टी रेंजर को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए उसके ही सरकारी आवास से रंगेहाथों पकड़ा है।

डिप्टी रेंजर ने मांगी थी रिश्वत

जबलपुर के रहने वाले शकील नाम के व्यक्ति ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वो कारपेंटर व लकड़ी के परिवहन का काम करता है। इसी सिलसिले में जब वो ढेलन सिंह यादव डिप्टी रेंजर वन परिक्षेत्र कार्यालय पाटन जिला जबलपुर से मिला तो उन्होंने 5 हजार रूपये प्रति महीने के हिसाब से रिश्वत देने की मांग की। जिसके बाद उसने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में डिप्टी रेंजर के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई।

सरकारी आवास पर रंगेहाथ पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने आवेदक शकील की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार 25 सितंबर को रिश्वत के 5 हजार रूपये देने के लिए डिप्टी रेंजर ढेलन सिंह के पास भेजा। रिश्वतखोर डिप्टी रेंजर ढेलन सिंह यादव ने रिश्वत के पैसे देने के लिए आवेदक शकील को अपने सरकारी आवास पर बुलाया और जैसे ही रिश्वत के 5 हजार रूपये लिए तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है। ट्रेप दल में प्रभारी निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक जितेंद्र यादव एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।

25 Sept 2025 07:29 pm

