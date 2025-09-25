Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

एमपी में भाभी को भगा ले गई ननद, दोनों की चैटिंग पढ़ पुलिस भी हैरान..

mp news: पत्नी को ढूंढने की फरियाद लेकर थाने के चक्कर काट रहा पति, दोनों के बीच हुई चैटिंग भी पुलिस को सौंपी...।

जबलपुर

Shailendra Sharma

Sep 25, 2025

jabalpur
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बहन उसकी ही पत्नी को भगा कर ले गई है। यानी ननद भाभी को घर से भगाकर ले गई है। पीड़ित युवक ने पुलिस को ननद-भाभी के बीच वॉट्सएप पर हुई आपत्तिजनक चैटिंग भी दिखाई है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। शादी के सात साल बाद पत्नी के बहन के साथ भागने के बाद अब पीड़ित पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है उसका कहना है कि बहन तो घर वापस आ गई है लेकिन उसकी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है।

भाभी को भगाकर ले गई ननद..

पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अमित कुमार (बदला हुआ नाम) ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी कीर्ति (बदला हुआ नाम) को उसकी ही बहन आरती (बदला हुआ नाम) घर से भगाकर ले गई है। अमित ने बताया कि उसकी पत्नी कीर्ति और बहन आरती के बीच कुछ ऐसे संबंध हैं जिन्हें वो जग जाहिर नहीं कर सकता। अमित के मुताबिक उसने और कीर्ति ने करीब 7 साल पहले लव मैरिज की थी। उनका एक 5 साल का बेटा भी है। वो पहले अमरपाटन में रहते थे लेकिन बाद में जबलपुर में आकर रहने लगे। जबलपुर आने के बाद मेरे मामा की बेटी आरती का घर पर आना जाना होने लगा और फिर उन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गईं। 22 अगस्त को कीर्ति बिना बताए घर से चली गई और आरती भी गायब थी लेकिन कुछ दिन पहले आरती वापस आ गई है पर कीर्ति का अभी तक कुछ पता नहीं चला है।

वॉट्सएप चैटिंग पढ़ पुलिस हैरान

पति अमित कुमार (बदला हुआ नाम) ने पुलिस को पत्नी कीर्ति (बदला हुआ नाम) और बहन आरती (बदला हुआ नाम) के बीच वॉट्सएप पर हुई चैटिंग भी सौंपी है जिसे पढ़कर पुलिस भी हैरान है। पति अमित का कहना है कि पति को बहन और बीवी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब पत्नी के लापता होने के बाद उसने पत्नी का मोबाइल चैक किया। पति अमित ने ये भी बताया कि पत्नी कीर्ति इससे पहले 13 अगस्त को भी घर छोड़कर चली गई थी। तब वो उसे जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिली थी और जबलपुर में न रहने की बात कहते हुए अमरपाटन में रहने की बात कही थी। इसके बाद वो पत्नी और बेटे को लेकर अमरपाटन चला गया था जहां से फिर से कीर्ति गायब हो गई है। पत्नी के गायब होने की शिकायत पति ने मैहर और जबलपुर दोनों जगह दर्ज कराई है।

डॉक्टर पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने पूर्व प्रेमी से तुड़वा डाला पति का हाथ..
टीकमगढ़

25 Sept 2025 06:52 pm

