एमपी में भाभी को भगा ले गई ननद, दोनों की चैटिंग पढ़ पुलिस भी हैरान..

पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अमित कुमार (बदला हुआ नाम) ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी कीर्ति (बदला हुआ नाम) को उसकी ही बहन आरती (बदला हुआ नाम) घर से भगाकर ले गई है। अमित ने बताया कि उसकी पत्नी कीर्ति और बहन आरती के बीच कुछ ऐसे संबंध हैं जिन्हें वो जग जाहिर नहीं कर सकता। अमित के मुताबिक उसने और कीर्ति ने करीब 7 साल पहले लव मैरिज की थी। उनका एक 5 साल का बेटा भी है। वो पहले अमरपाटन में रहते थे लेकिन बाद में जबलपुर में आकर रहने लगे। जबलपुर आने के बाद मेरे मामा की बेटी आरती का घर पर आना जाना होने लगा और फिर उन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गईं। 22 अगस्त को कीर्ति बिना बताए घर से चली गई और आरती भी गायब थी लेकिन कुछ दिन पहले आरती वापस आ गई है पर कीर्ति का अभी तक कुछ पता नहीं चला है।