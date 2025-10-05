ऑनलाइन चैट से सामने आया सच, महिला से परेशान होकर दी थी जान

पुलिस ने गोपी और बाबूलाल के बीच राजनीतिक दुश्मनी के एंगल से जांच की तो बाबूलाल के फोन से पता चला कि डेढ़ महीने से उसकी गोपी के साथ किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जिस महिला का नाम सुसाइड नोट में था उसके साथ जरूर बाबूलाल की सोशल मीडिया पर बातचीत होने की जानकारी मिली। पुलिस ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो दोनों के बीच संबंधों के बारे में जानकारी मिली। उनकी बातचीत को पढ़कर दोनों के बीच रुपयों का लेन-देन होने का भी पता चला। जिसे लेकर बाबूलाल को महिला परेशान कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए महिला ने अपने मोबाइल से सारा रिकॉर्ड मिटा दिया था लेकिन पुलिस उनकी चैटिंग रिकवर कर ली है। अब पुलिस ने महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।