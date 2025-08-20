यू-ट्यूबर सहेली निकली धोखेबाज, पर्स से चाबी निकालकर चुराए लाखों के जेवरात…

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक यू-ट्यूबर को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यू-ट्यूबर महिला ने अपनी ही सहेली को धोखा देकर उसके घर से 10 लाख रूपये से ज्यादा के जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किए हैं। यूट्यूबर महिला ने बड़े ही शातिर तरीके से सहेली के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था लेकिन सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबर ने उसे बेनकाब कर दिया।
जबलपुर के गोहरपुर इलाके में रहने वाली 38 साल की एक महिला हाउसवाइफ है। उसने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था लेकिन कई वीडियो बनाने के बाद भी न तो उसके सब्सक्राइबर बढ़े और न ही लाइक्स। यू-ट्यूब के लिए वीडियो बनाने में जमापूंजी भी संजीदा ने खर्च कर दी और करीब4 लाख रूपये का कर्ज भी ले लिया। कर्ज का पैसा चुकाने के लिए जब उस पर दबाव बना तो उसने चोरी का रास्ता चुन लिया।
कर्ज का पैसा चुकाने के लिए महिला ने चोरी का रास्ता पकड़ा और जबलपुर में ही रहने वाली अपनी ही सहेली को शिकार बना डाला। 17 जुलाई को जब सहेली मायके आई तो आरोपी महिला उससे मिलने पहुंची और मौका पाकर सहेली के बैग से उसके ससुराल वाले घर की चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद आरोपी महिला बुर्का पहनकर स्कूटी से सहेली के ससुराल वाले मकान पर पहुंची जहां अलमारी से 10 लाख से ज्यादा के जेवरात चुराए और फिर घर का ताला पहले की तरह बंद कर वापस लौटकर चाबी फिर से सहेली के पर्स में डाल दी।
22 जुलाई को जब सहेली महिला अपने ससुराल लौटी तो अलमारी से जेवरात से गायब थे। घर के सभी ताले लगे हुए थे इसलिए उसे शक हुआ और घर में भी तलाश करने पर जेवरात नहीं मिले जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक महिला स्कूटी पर बुर्का पहने नजर आई। पुलिस ने स्कूटी का नंबर ट्रेश किया तो आरोपी महिला का पता चला। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो पहले वो इंकार करती रही लेकिन फिर अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं।