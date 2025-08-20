यू-ट्यूबर सहेली निकली धोखेबाज, पर्स से चाबी निकालकर चुराए लाखों के जेवरात…

22 जुलाई को जब सहेली महिला अपने ससुराल लौटी तो अलमारी से जेवरात से गायब थे। घर के सभी ताले लगे हुए थे इसलिए उसे शक हुआ और घर में भी तलाश करने पर जेवरात नहीं मिले जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक महिला स्कूटी पर बुर्का पहने नजर आई। पुलिस ने स्कूटी का नंबर ट्रेश किया तो आरोपी महिला का पता चला। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो पहले वो इंकार करती रही लेकिन फिर अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं।