पुलिसकर्मियों को मिलेंगे ‘हाईप्रोफाइल अपार्टमेंट’, 500 से ज्यादा बनकर तैयार

MP News: संकरी सीढ़ियां, सीपेज वाली दिवारें, छोटे कमरे। न पर्याप्त रोशनी और न ही किचिन में पर्याप्त जगह। कुछ ऐसे ही क्वार्टरों में पुलिस कर्मी कुछ साल पहले तक रहने को मजबूर थे। जबकि अब उनके लिए बनाए जा रहे क्वार्टर हाईप्रोफाइल अपार्टमेंट की तरह ही होंगे।
जल्द ही ऐसे आवासों की सौगात शहर के पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों मिलने वाली है। कुछ साल पहले जब जर्जर पुलिस क्वार्टरों के बदले नए क्वार्टर बनाने की बात चली तो इसके निर्माण की जिम्मेदारी एमपी पुलिस हाउसिंग सोसायटी को दी गई। निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत जो भी क्वार्टर बनेंगे उनके साइज बड़े होंगे।
प्रथम चरण में राजपत्रित अधिकारियों के 6वीं बटालियन में 48, अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 24 और 96 आरक्षक आवास तैयार हो चुके हैं। दूसरे चरण में अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 24 एवं 96 आरक्षक आवास, तीसरे चरण में सिविल लाइंस थाना परिसर में 112 आरक्षक, अराजपत्रित अधिकारियों के लिए लार्डगंज थाना परिसर में 56, 6वीं वाहिनी में 32 एवं 96 आरक्षक आवास बनाकर पुलिस को सौंप दिए गए हैं।
100 फीट बड़े हुए क्वार्टर - एमपी पुलिस हाउसिंग सोसायटी के अधिकारियों ने बताया पहले पुलिस क्वार्टर 600 फीट तक के होते थे। जबकि अब ये करीब 700 फीट के होंगे।
ये चल रहे काम - आवास योजना के तीसरे चरण में घमापुर थाना परिसर में 96 आरक्षक, हनुमानताल में 30 आरक्षक आवास का निर्माण कार्य चल रहा है।
योजना के तीसरे चरण में 150 आरक्षक (बहुमंजिला) आवास 6वीं वाहिनी रांझी, 8 अराजपत्रित अधिकारी आवास विजय नगर थाना परिसर, 48 आरक्षक आवास थाना परिसर गोरखपुर, 48 आरक्षक आवास थाना परिसर कोतवाली, 48 आरक्षक आवास थाना परिसर लार्डगंज, 24 आरक्षक आवास थाना परिसर बरेला में बनेंगे, जिनकी मंजूरी हाउसिंग सोसायटी को मिल चुकी है।
