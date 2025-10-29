पुलिसकर्मियों को मिलेंगे ‘हाईप्रोफाइल अपार्टमेंट’, 500 से ज्यादा बनकर तैयार

प्रथम चरण में राजपत्रित अधिकारियों के 6वीं बटालियन में 48, अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 24 और 96 आरक्षक आवास तैयार हो चुके हैं। दूसरे चरण में अराजपत्रित अधिकारियों के लिए 24 एवं 96 आरक्षक आवास, तीसरे चरण में सिविल लाइंस थाना परिसर में 112 आरक्षक, अराजपत्रित अधिकारियों के लिए लार्डगंज थाना परिसर में 56, 6वीं वाहिनी में 32 एवं 96 आरक्षक आवास बनाकर पुलिस को सौंप दिए गए हैं।