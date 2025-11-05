तलाक से पहले पत्नी ने लगाए ऐसे-ऐसे आरोप, चली गई पति की ‘नौकरी’

न्यायालय ने जोर देकर कहा, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि झूठे आरोप लगाने पर, दूसरे पति या पत्नी को शर्मिंदगी, उपहास, उत्पीड़न और दंडात्मक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, पति या पत्नी पर दूसरे पति या पत्नी के खिलाफ ऐसे कोई भी आरोप लगाते समय संवेदनशील और सावधान रहने की जिम्मेदारी है, लेकिन निचली अदालत के समक्ष दर्ज बयानों से यह पता चलता है कि प्रतिवादी/पत्नी ये आरोप बहुत ही लापरवाही से लगा रही थी। पीठ ने कहा कि पत्नी दहेज उत्पीडऩ को दर्शाने वाली परिस्थितियों का विवरण देने में विफल रही।