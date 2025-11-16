Winter health update : ठंड बढ़ी लोग होने लगे बीमार, फूल रही सांस, पारा भी लगा रहा गोता

शनिवार को रात का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से पांच डिग्री कम था। दिन में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था। हवा में नमी 63 फीसदी दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी पर्वतीय राज्यों में जारी बर्फबारी से प्रदेश में बर्फीली हवा घुस रही है। हिमालयी इलाकों में तापमान में बड़ी गिरावट के बाद वहां से आने वाली हवा मैदानी क्षेत्रों में भी पारा गिरा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में बने प्रति-चक्रवात ने ठंडी हवा को निचले स्तर पर बहने में मदद की है, जिसके चलते राजस्थान के रेगिस्तानी भागों से होते हुए ये हवा मध्यप्रदेश के शहरों तक पहुंच रही है। 17 नवबर से कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है।