आदिवासी किसान की ‘PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे…

मिली जानकारी के अनुसार, किसान जयमन कश्यप ने 5 अप्रैल 2025 को ग्रामीण बैंक, बस्तर शाखा से ‘‘आइआरआइएक्स’’ प्रणाली के जरिए 10 हजार रुपए निकाले। लेकिन बैंक के ऑपरेटर ने पुन: अंगूठा लगाने को कहा। इसी दौरान किसान की जानकारी के बिना 2 हजार रुपए और कट गए। जब किसान ने शेष राशि का बैलेंस चेक कराया, तब गड़बड़ी सामने आई। बैंक अधिकारियों ने भी इस निकासी की पुष्टि की और माना कि 5 अप्रैल को 2 हजार रुपए अतिरिक्त निकले हैं।