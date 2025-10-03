आदिवासी किसान की 'PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे...(photo-patrika)
PM Kisan Nidhi Yojana: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में जनपद पंचायत बस्तर के ग्राम पंचायत बड़े चकवा के आदिवासी किसान जयमन कश्यप को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और ‘‘आइआरआइएक्स प्रणाली’’ की तकनीकी खामियों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि की निकासी के दौरान किसान के खाते से 2 हजार रुपए अतिरिक्त कट गए।
मिली जानकारी के अनुसार, किसान जयमन कश्यप ने 5 अप्रैल 2025 को ग्रामीण बैंक, बस्तर शाखा से ‘‘आइआरआइएक्स’’ प्रणाली के जरिए 10 हजार रुपए निकाले। लेकिन बैंक के ऑपरेटर ने पुन: अंगूठा लगाने को कहा। इसी दौरान किसान की जानकारी के बिना 2 हजार रुपए और कट गए। जब किसान ने शेष राशि का बैलेंस चेक कराया, तब गड़बड़ी सामने आई। बैंक अधिकारियों ने भी इस निकासी की पुष्टि की और माना कि 5 अप्रैल को 2 हजार रुपए अतिरिक्त निकले हैं।
जब किसान ने ऑपरेटर से जवाब मांगा, तो उसने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि शिकायत प्रक्रिया में 15 दिन लगेंगे। इससे किसान और अधिक परेशान हो गया। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज कराई है।
उनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गरीब और आदिवासी किसानों के जीवनयापन तथा खेती-किसानी का आधार है। ऐसे में बैंक और ऑपरेटर की लापरवाही किसानों के लिए आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बन रही है। इस घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने भी नाराज़गी जताई है।
समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण बैंक और डिजिटल सिस्टम किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यदि इन्हीं प्रणालियों से किसानों को ठगा जाएगा तो ग्रामीण जनता का भरोसा टूट जाएगा। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित किसान को पार की गई राशि तत्काल लौटाने की मांग की है।
