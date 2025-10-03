Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

आदिवासी किसान की ‘PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे…

PM Kisan Nidhi Yojana: आदिवासी किसान जयमन कश्यप को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और ‘‘आइआरआइएक्स प्रणाली’’ की तकनीकी खामियों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है।

2 min read

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

आदिवासी किसान की 'PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे...(photo-patrika)

आदिवासी किसान की 'PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे...(photo-patrika)

PM Kisan Nidhi Yojana: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में जनपद पंचायत बस्तर के ग्राम पंचायत बड़े चकवा के आदिवासी किसान जयमन कश्यप को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और ‘‘आइआरआइएक्स प्रणाली’’ की तकनीकी खामियों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि की निकासी के दौरान किसान के खाते से 2 हजार रुपए अतिरिक्त कट गए।

PM Kisan Nidhi Yojana: आईआरआईएक्स प्रणाली की खामी

मिली जानकारी के अनुसार, किसान जयमन कश्यप ने 5 अप्रैल 2025 को ग्रामीण बैंक, बस्तर शाखा से ‘‘आइआरआइएक्स’’ प्रणाली के जरिए 10 हजार रुपए निकाले। लेकिन बैंक के ऑपरेटर ने पुन: अंगूठा लगाने को कहा। इसी दौरान किसान की जानकारी के बिना 2 हजार रुपए और कट गए। जब किसान ने शेष राशि का बैलेंस चेक कराया, तब गड़बड़ी सामने आई। बैंक अधिकारियों ने भी इस निकासी की पुष्टि की और माना कि 5 अप्रैल को 2 हजार रुपए अतिरिक्त निकले हैं।

शिकायत के बावजूद समाधान में विलंब

जब किसान ने ऑपरेटर से जवाब मांगा, तो उसने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि शिकायत प्रक्रिया में 15 दिन लगेंगे। इससे किसान और अधिक परेशान हो गया। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में दर्ज कराई है।

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गरीब और आदिवासी किसानों के जीवनयापन तथा खेती-किसानी का आधार है। ऐसे में बैंक और ऑपरेटर की लापरवाही किसानों के लिए आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बन रही है। इस घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने भी नाराज़गी जताई है।

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण बैंक और डिजिटल सिस्टम किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यदि इन्हीं प्रणालियों से किसानों को ठगा जाएगा तो ग्रामीण जनता का भरोसा टूट जाएगा। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित किसान को पार की गई राशि तत्काल लौटाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 01:54 pm

Published on:

03 Oct 2025 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / आदिवासी किसान की ‘PM किसान निधि’ खाते से राशि पार, ऑपरेटर बोले- समाधान में 15 दिन लगेंगे…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम..! सरकार ने GST पोर्टल किया जारी, इस तरह करें पोर्टल का इस्तेमाल…

एक क्लिक में जानें वस्तुओं के घटे दाम(photo-patrika)
जगदलपुर

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह के दौरे से पहले टूटा रिकॉर्ड, फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर…

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह(photo-patrika)
जगदलपुर

CG News: मूलवासी मंच कर रहा था नक्सलियों की मदद, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, 3 गिरफ्तार

CG News: मूलवासी मंच कर रहा था नक्सलियों की मदद, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की, 3 गिरफ्तार
जगदलपुर

CG News: बापू की जयंती पर 103 नक्सली लौटे शांति की राह पर, 103 में 49 हैं इनामी नक्सली, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरेंडर

CG News: बापू की जयंती पर 103 नक्सली लौटे शांति की राह पर, 103 में 49 हैं इनामी, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरेंडर
जगदलपुर

Jagdalpur Swadeshi Mela: लालबाग में सजा स्वदेशी का मंच, देशभर के उत्पाद एक जगह पर

लालबाग में सजा स्वदेशी का मंच (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.