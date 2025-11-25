Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Bastar Development: काजू-इमली-महुआ बनेगा रोजगार का नया आधार, करोड़ों की मशीनें पहुंचीं गांवों तक

Bastar Development: बस्तर में नक्सलवाद की विदाई के बीच विकास की नई शुरुआत। आदिवासी युवाओं को प्रसंस्करण का प्रशिक्षण, गांव-गांव सर्वे और नए वनोपज केंद्रों की शुरुआत।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 25, 2025

आदिवासी युवा बनेंगे प्रसंस्करण के जानकार (photo source- Patrika)

आदिवासी युवा बनेंगे प्रसंस्करण के जानकार (photo source- Patrika)

Bastar Development: बस्तर में सालों तक चरम पर रहे नक्सलवाद की विदाई का दौर जारी है। नक्सलवाद के ढलते दौर के बीच ब्रांड बस्तर के उदय की तैयारी हो चुकी है। पहले जहां जिला मुख्यालय और सुरिक्षत क्षेत्रों तक इस पर काम हो रहा था तो वहीं अब अंदरूनी इलाकों में स्थापित वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों को दोबारा शुरू किया जाएगा। नए केंद्र भी शुरू किए जाएंगे।

Bastar Development: गांव-गांव पहुंचकर हो रहे सर्वे

बदलते बस्तर में युवाओं का पलायन रोकना और यहां पर रोजगार के अवसर तैयार करना सरकार का लक्ष्य है। इस मुहिम के तहत बस्तर के आदिवासी युवाओं को प्रसंस्करण का जानकार बनाया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग विभागों की संयुक्त टीम गांव-गांव पहुंचकर सर्वे कर रही है, ताकि स्थानीय जरूरत और संसाधनों के आधार पर रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकें। मुख्य वन संरक्षक के मुताबिक बस्तर में करोड़ों रुपए की आधुनिक मशीन के साथ काजू, इमली, साल रेली कोसा और महुआ उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाएगा।

पलायन रोकना मुख्य उद्देश्य

आलोक कुमार तिवारी, सीसीएफ, बस्तर: बस्तर में लंबे समय बाद शांति का माहौल तैयार हो रहा है। इस बीच वन विभाग विकास की नई राह खोलने का प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में बस्तर के दर्जनों प्रसंस्करण केन्द्र दोबारा काम करते नजर आएंगे, इससे हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजग़ार मिलने की उम्मीद है। केंद्रों के शुरू होने से युवाओं का पलायन रुकेगा। युवाओं का भटकाव रुकेगा जब उनके पास रोजगार होगा तो वे अपने परिवार के साथ बस्तर की समृद्धि में सहभागी बनेंगे। हम एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम ग्रामीणों को भी समझा रहे हैं।

पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग तक के गुर जानेंगे

Bastar Development: पुराने केन्द्रों को दोबारा शुरू करने के साथ आदिवासी युवा और स्व. सहायता समूहों को आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षण, पैकेजिंग-मार्केटिंग सहित कार्य कौशल सिखाया जाएगा और सरकार की विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। वन विभाग के सीसीएफ ने बताया कि वनोपज आधारित आजीविका बस्तर का मजबूत आधार है और अब इसका विस्तार कर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा।

ये भी पढ़ें

नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय, 12 साल तक एंट्री फ्री, गौरव दिवस जानें यहां क्या है खास
रायपुर
नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय, 12 साल तक एंट्री फ्री, गौरव दिवस जानें यहां क्या है खास

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Development: काजू-इमली-महुआ बनेगा रोजगार का नया आधार, करोड़ों की मशीनें पहुंचीं गांवों तक

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

9 बार की असफलता भी न रोक सकी हिम्मत, अति पिछड़े गांव के नानी राम CGPSC परीक्षा पास कर बने आबकारी उप निरीक्षक

बस्तर के नानी राम बने आबकारी उप निरीक्षक (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Illegal Paddy: एसडीएम की आधी रात की कार्रवाई, ओडिशा से लाया जा रहा सवा लाख का धान जब्त

सवा लाख का धान पकड़ाया (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सलियों का 2025 में सबसे बड़ा कबूलनामा! 320 नक्सली ढेर, 8 सीसी और 15 स्टेट कमेटी लीडर मारे जाने की पुष्टि

नक्सलियों ने स्वीकारा 2025 में सबसे बड़ा नुकसान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई! 1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त (photo source- Patrika)
जगदलपुर

भीषण एक्सीडेंट! ओवरटेक के दौरान ट्रक से भिड़ी बाइक, भिलाई और रायपुर के 2 मेडिकल छात्रों की गई जान

रोड एक्सीडेंट में 2 मेडिकल छात्रों की गई जान (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.