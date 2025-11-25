Bastar Development: काजू-इमली-महुआ बनेगा रोजगार का नया आधार, करोड़ों की मशीनें पहुंचीं गांवों तक

आलोक कुमार तिवारी, सीसीएफ, बस्तर: बस्तर में लंबे समय बाद शांति का माहौल तैयार हो रहा है। इस बीच वन विभाग विकास की नई राह खोलने का प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में बस्तर के दर्जनों प्रसंस्करण केन्द्र दोबारा काम करते नजर आएंगे, इससे हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजग़ार मिलने की उम्मीद है। केंद्रों के शुरू होने से युवाओं का पलायन रुकेगा। युवाओं का भटकाव रुकेगा जब उनके पास रोजगार होगा तो वे अपने परिवार के साथ बस्तर की समृद्धि में सहभागी बनेंगे। हम एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम ग्रामीणों को भी समझा रहे हैं।