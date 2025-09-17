बस्तर दशहरा की अनोखी परंपरा… तीसरी बार काछनदेवी बनेंगी पीहू, कांटों भरे झूले पर झूलकर करेंगी रथ परिक्रमा

अमित मुखर्जी/Bastar Dussehra 2025: बस्तर दशहरा का प्रमुख विधान काछनगादी है। इस विधान में एक कन्या को काछनदेवी का रूप माना जाता है। इस बार काछनदेवी बनने के लिए पीहू को आमंत्रित किया गया है। पीहू लगातार तीसरी बार अपने में काछन देवी को धारण करेंगी। इस कर्मकांड को लेकर पीहू काफी उत्साहित हैं। काछन देवी बनी नाबालिग कन्या को देवी स्वरूपा मानकर बेल के कांटों के झूले पर झुलाया जाता है। इस वर्ष पीहू कांटों से भरे झूले पर झूलकर रथ परिक्रमा की अनुमति देंगी।