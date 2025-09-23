नक्सल मुक्त होने के कगार पर बस्तर! दण्डकारण्य जिनके नाम से सिहर उठता था… गुडसा और कोसा ढेर

कहा जाता है कि एक वक्त में इनका नाम सुनकर भी अंदरूनी इलाके के लोग सिहर उठते थे। जिस तरह नक्सल संगठन में दुर्दांत नक्सली के रूप में हिड़मा का नाम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गुडसा उसेंडी और कोसा दादा आतंक का दूसरा नाम थे। दोनों कितने बड़े नक्सली थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों पर 1-1 करोड़ का इनाम छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में घोषित था।