CG News: झोला छाप डॉक्टरों का जाल, ग्रामीणों की सेहत से कर रहे खिलवाड़, ठप हो रही स्वास्थ्य सेवाएं

CG News: बस्तर और बालेंगा क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। संचालक बिना डॉक्टरी पर्ची के थोक में दवाइयां बेच रहे हैं। खासकर एंटीबायोटिक और पेनकिलर जैसी दवाइयां आसानी से ग्रामीणों को थमा दी जा रही हैं। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि दवा के दुरुपयोग की समस्या भी बढ़ रही है।