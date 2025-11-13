CG News: बिना लाइन में लगे अब मिलेंगे टिकट, जगदलपुर स्टेशन पर ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन शुरू

रेलवे के मुताबिक एटीवीएम न सिर्फ टिकटिंग को सरल बनाएगी, बल्कि स्टेशन पर भीड़ कम करेगी। यात्रियों को अब काउंटरों की चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन से बिना रुकावट टिकट मिलेंगे। रेलवे ये सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो बस्तर के दूरदराज इलाकों से आते हैं और ट्रेनों का इंतजार करते हैं। पहले तो उन्हें काउंटर पर आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब एटीवीएम पर स्मार्ट कार्ड स्वाइप करते ही अनरिजर्व्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट या सीजन टिकट उनके हाथ में आ जाएगी।