CG News: बिना लाइन में लगे अब मिलेंगे टिकट, जगदलपुर स्टेशन पर ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन शुरू

रेलवे स्टेशन पर एटीवीएम की शुरुआत (photo source- Patrika)
CG News: जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े होने की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। वाल्टेयर डिवीजन की हालिया बैठक में बस्तर सांसद माहेश कश्यप की सिफारिश पर रेलवे प्रशासन ने तेजी से अमल किया और स्टेशन पर ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) चालू कर दी। पीक आवर्स में भीड़भाड़ और टिकट काउंटरों की कमी से परेशान यात्रियों के लिए ये नई सुविधा वरदान साबित हो रही है।
रेलवे के मुताबिक एटीवीएम न सिर्फ टिकटिंग को सरल बनाएगी, बल्कि स्टेशन पर भीड़ कम करेगी। यात्रियों को अब काउंटरों की चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन से बिना रुकावट टिकट मिलेंगे। रेलवे ये सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो बस्तर के दूरदराज इलाकों से आते हैं और ट्रेनों का इंतजार करते हैं। पहले तो उन्हें काउंटर पर आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब एटीवीएम पर स्मार्ट कार्ड स्वाइप करते ही अनरिजर्व्ड टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट या सीजन टिकट उनके हाथ में आ जाएगी।
CG News: गौरतलब है कि बस्तर सांसद माहेश कश्यप ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसकी मांग की थी। विशाखापट्टनम में हुई वाल्टेयर डिवीजन की डिविजनल कमिटी मीटिंग में उन्होंने जगदलपुर स्टेशन की व्यथा बयां की थी। पीक टाइम में यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि मौजूदा बुकिंग काउंटर नाकाफी साबित हो रहे हैं।
लंबी कतारें न सिर्फ असुविधा पैदा करती हैं, बल्कि यात्रा का समय भी बर्बाद होता है जैसी बातें उन्होंने सामने रखी थी। इस पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के महाप्रबंधक परमेश्वर फंकवाल ने तुरंत आश्वासन दिया कि जल्द ही एटीवीएम लगाई जाएगी। अब यह वादा पूरा हो चुका है।
