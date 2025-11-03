पीड़िता की मां ‘पत्रिका’ दिखाकर पहुंची डिप्टी CM के पास, बोलीं- अब किसी और की बेटी न झेले ये दर्द

बस्तर ओलंपिक में लापरवाही पर फूटा गुस्सा (photo source- Patrika)
CG News: बस्तर ओलंपिक के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। पीड़िता बच्ची की मां ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी साझा की और आयोजन में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े किए। मां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन के लिए चल रही सलेक्शन में एंबुलेंस की व्यवस्था जरूर रखें।
वहीं कोई इसमें घायल हो जाए तो उसके इलाज के लिए भी अलग से बजट हो और यह इलाज उसके परिवार वालों की मर्जी के अस्पताल में हो। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहती कि जो स्थिति मेरी बेटी की हुई वह किसी और के बेटी की हो। उपमुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मां ने घटना का पूरा ब्योरा दिया, जिसमें बच्ची की हालत बिगड़ने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक की कड़ियां शामिल थीं। साथ ही किस तरह वे परिवार का सोना गिरवी रखकर इलाज करवा रहीं है यह बात भी बताई। उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान कराया जाएगा।
घटना के बाद स्थानीय समाज में व्यापक नाराजगी है। सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने आयोजन की तैयारियों पर सवाल तल्खियां कीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा लापरवाही के बीच ऐसा आयोजन हो रहा है, जहां बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।
CG News: परिवार वालों ने कहा कि यह मामला तो फ्रेक्चर का था अन्य का होने या ऑक्सीजन सबंधी समस्या आती तो उनका क्या होता? ऐसे में किसी खिलाड़ी की जान पर बन आती। ज्ञात हो कि जोन स्तर पर चल रहे इस आयोजन में 200 से अधिक बच्चों की भागीदारी थी। लेकिन खेल आयोजन में चिकित्सा सुविधाओं की घोर लापरवाही बरती गई। घायल को अस्पताल पहुंचाने मौके पर कोई एंबुलेंस उपलब्ध न होने के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका।
