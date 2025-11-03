Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

पीड़िता की मां ‘पत्रिका’ दिखाकर पहुंची डिप्टी CM के पास, बोलीं- अब किसी और की बेटी न झेले ये दर्द

CG News: बस्तर ओलंपिक के दौरान घायल बच्ची की मां ने डिप्टी सीएम अरुण साय से मुलाकात कर चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

बस्तर ओलंपिक में लापरवाही पर फूटा गुस्सा (photo source- Patrika)

बस्तर ओलंपिक में लापरवाही पर फूटा गुस्सा (photo source- Patrika)

CG News: बस्तर ओलंपिक के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। पीड़िता बच्ची की मां ने शनिवार को उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी साझा की और आयोजन में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े किए। मां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन के लिए चल रही सलेक्शन में एंबुलेंस की व्यवस्था जरूर रखें।

CG News: आयोजन की लापरवाही पर उठाया गया सवाल

वहीं कोई इसमें घायल हो जाए तो उसके इलाज के लिए भी अलग से बजट हो और यह इलाज उसके परिवार वालों की मर्जी के अस्पताल में हो। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहती कि जो स्थिति मेरी बेटी की हुई वह किसी और के बेटी की हो। उपमुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मां ने घटना का पूरा ब्योरा दिया, जिसमें बच्ची की हालत बिगड़ने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक की कड़ियां शामिल थीं। साथ ही किस तरह वे परिवार का सोना गिरवी रखकर इलाज करवा रहीं है यह बात भी बताई। उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान कराया जाएगा।

समाज में आक्रोश की लहर

घटना के बाद स्थानीय समाज में व्यापक नाराजगी है। सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने आयोजन की तैयारियों पर सवाल तल्खियां कीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा लापरवाही के बीच ऐसा आयोजन हो रहा है, जहां बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।

आपात स्थिति होती तो क्या करते?

CG News: परिवार वालों ने कहा कि यह मामला तो फ्रेक्चर का था अन्य का होने या ऑक्सीजन सबंधी समस्या आती तो उनका क्या होता? ऐसे में किसी खिलाड़ी की जान पर बन आती। ज्ञात हो कि जोन स्तर पर चल रहे इस आयोजन में 200 से अधिक बच्चों की भागीदारी थी। लेकिन खेल आयोजन में चिकित्सा सुविधाओं की घोर लापरवाही बरती गई। घायल को अस्पताल पहुंचाने मौके पर कोई एंबुलेंस उपलब्ध न होने के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका।

ये भी पढ़ें

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक की खिलाड़ी ललिता घायल, इलाज के लिए परिवार ने गिरवी रख दिया सोना
जगदलपुर
Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 12:36 pm

Published on:

03 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / पीड़िता की मां ‘पत्रिका’ दिखाकर पहुंची डिप्टी CM के पास, बोलीं- अब किसी और की बेटी न झेले ये दर्द

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bank Employees on Strike: सहकारी बैंक कर्मियों की चेतावनी, 17 नवंबर से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

सहकारी बैंक कर्मी 17 नवंबर से जाएंगे हड़ताल पर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: रजत जयंती पर PM मोदी की सौगात! बस्तर को मिला मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

स्वास्थ्य व कनेक्टिविटी की सौगात (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Road Accident: देखते ही देखते मचा कोहराम! नाबालिग ने थामी स्टीयरिंग और दंपति को मारी जोरदार टक्कर

नाबालिग ड्राइवर ने मचाई तबाही (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बस्तर के उत्पादों को मिला नया मंच, ‘आमचो बस्तर हॉट कियोस्क’ से बढ़ेगा स्थानीय व्यापार

आमचो बस्तर हॉट कियोस्क (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar News: बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा, PM मोदी की सौगात से केंद्र से मिलेगी सीधी बिजली आपूर्ति…

बस्तर अब नेशनल ग्रिड से जुड़ा(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.