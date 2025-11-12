गृहमंत्री चुनाव प्रचार करें या मंत्रालय संभालें, नहीं तो इस्तीफा दें… पूर्व CM भूपेश बघेल का तीखा बयान

नक्सलवाद के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त होना चाहिए, लेकिन बस्तर के लोगों का ही जल जंगल जमीन पर अधिकार होना चाहिए। सरकार के मित्रों का उपनिवेश नहीं बनना चाहिए। बस्तर के लोग ही बस्तर के मालिक हैं। लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ कई योजनाएं बनीं। सबसे ज्यादा मुठभेड़ें हुईं, सफलता मिली। सरेंडर नक्सलियों के लिए योजनाएं बनीं, अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित किए गए और ग्रामीणों को रोजगार दिया गया। वहीं उन्होंने धान खरीदी पर भी सवाल उठाएं है।