दल्ली राजहरा-रावघाट रेल प्रोजेक्ट अटका, जिलेवासियों को रेल सेवा के लिए करना होगा और इंतजार

CG News: दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाने का सपना अब भी अधूरा है। 2015 में नए एमओयू के तहत काम शुरू होने के बाद 10 साल का समय बीत चुका है, लेकिन परियोजना के पहले चरण दल्ली राजहरा से रावघाट (सरंगीपाल) तक रावघाट रेल प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं हो पाया है। इसमें अभी भी लगभग 15 किलोमीटर पटरी बिछाने का कार्य शेष है। इससे रावघाट तक ट्रेन पहुँचने में और देर होना तय मानी जा रही है। इससे जिलेवासियों को रेल सेवा के लिए ओर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।