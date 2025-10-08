CG News: यात्रियों की सुरक्षा पर ECoR सख्त, केके लाइन पर आज से चलेगा इंट्रा जोनल सेफ्टी ऑडिट

इंट्रा जोनल सेफ्टी ऑडिट (Photo source- Patrika)
CG News: पूर्वी तट रेलवे (ईसीओआर) ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए वाल्टेयर डिवीजन के किरंदूल-कोरापुट (केके लाइन) सेक्शन में आज से 10 अक्टूबर तक तीन दिवसीय इंट्रा जोनल सेफ्टी ऑडिट का काम चलेगा। यह ऑडिट जोनल सेफ्टी ऑडिट टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग, ब्रिज और अन्य सुरक्षा पैरामीटर्स की गहन जांच शामिल होगी।
ईसीओआर के चीफ सेफ्टी ऑफिसर (सीएसओ) ने वाल्टेयर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि यह ऑडिट केके लाइन के किरंदूल से कोरापुट सेक्शनों की तर्ज पर विंडो ट्रेनिंग इंस्पेक्शन के साथ संचालित होगा।
CG News: ऑडिट टीम में पीसीएसओ, केपीटीएम, एलटीएम, सीएसआई और विंडो ट्रेनिंग (ईनएचएंडएम) के अधिकारी शामिल होंगे। एडीआरएम और संबंधित ब्रांच अधिकारियों को सुपरवाइजर्स, उपकरणों और माप उपकरणों के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
