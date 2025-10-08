CG News: यात्रियों की सुरक्षा पर ECoR सख्त, केके लाइन पर आज से चलेगा इंट्रा जोनल सेफ्टी ऑडिट

CG News: पूर्वी तट रेलवे (ईसीओआर) ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए वाल्टेयर डिवीजन के किरंदूल-कोरापुट (केके लाइन) सेक्शन में आज से 10 अक्टूबर तक तीन दिवसीय इंट्रा जोनल सेफ्टी ऑडिट का काम चलेगा। यह ऑडिट जोनल सेफ्टी ऑडिट टीम द्वारा किया जाएगा, जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग, ब्रिज और अन्य सुरक्षा पैरामीटर्स की गहन जांच शामिल होगी।