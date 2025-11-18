CG News: बस्तर हाईस्कूल में अब उड़ान की तैयारी, बच्चे सीखेंगे ड्रोन टेक्नॉलॉजी

इसके साथ ही उन्होंने मंच पर मौजूद शिक्षा मंत्री गजेंद्र अग्रवाल से कहा कि वे स्कूल से जुड़ी हर जरूरी मांग को पूरी करें। मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव और महापौर संजय पांडेय की मौजूदगी में सीएम ने स्कूल में ड्रोन टेक्नॉलजी की भी पढ़ाई शुरू होने की औपचारिकता पूरी की। शैलेंद्र सिंह ठाकुर के सौजन्य से स्कूल को दो ड्रोन दिए गए। (Bastar High School Drone Technology) अब स्कूल के बच्चे इन ड्रोन से जुड़ी जानकारी लेकर अपने आप को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएंगे।