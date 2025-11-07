Paddy Purchase: अब किसान खुद ले सकेंगे धान खरीदी का टोकन, लॉन्च हुआ ‘तुंहर टोकन’ ऐप

‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप (photo source- Patrika)
Paddy Purchase: किसानों की सुविधा और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुकमा जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 नवंबर से ‘‘तुंहर टोकन’’ मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन जारी करने की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यह पहल जिले में तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत किसान प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से ‘‘तुंहर टोकन’’ मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं अपना टोकन प्राप्त कर सकेंगे।
वहीं सोसायटी संचालक सुबह 9:30 बजे से टोकन जारी करेंगे। किसानों की सुविधा के लिए आगामी 7 खरीदी दिनों तक के अग्रिम टोकन भी जारी किए जा सकेंगे। कलेक्टर ध्रुव ने बताया कि टोकन में दर्ज धान की मात्रा डीसीएस, गिरदावरी एवं पीवी के अनुसार पंजीकृत रकबे से अधिक नहीं होगी, जिससे खरीदी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहेगी। छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन, जबकि बड़े किसानों को 3 टोकन की अनुमति दी गई है, जिससे सभी किसानों को समान अवसर मिल सके।
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि ‘‘तुंहर टोकन’’ ऐप की यह डिजिटल व्यवस्था खरीदी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय एवं किसान हितैषी बनाएगी। यह पहल शासन की ‘पारदर्शी प्रशासन’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
Paddy Purchase: साथ ही, टोकन जारी करने के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रत्येक किसान की पहचान सुनिश्चित होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगेगी।
