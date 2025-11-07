Paddy Purchase: अब किसान खुद ले सकेंगे धान खरीदी का टोकन, लॉन्च हुआ ‘तुंहर टोकन’ ऐप

वहीं सोसायटी संचालक सुबह 9:30 बजे से टोकन जारी करेंगे। किसानों की सुविधा के लिए आगामी 7 खरीदी दिनों तक के अग्रिम टोकन भी जारी किए जा सकेंगे। कलेक्टर ध्रुव ने बताया कि टोकन में दर्ज धान की मात्रा डीसीएस, गिरदावरी एवं पीवी के अनुसार पंजीकृत रकबे से अधिक नहीं होगी, जिससे खरीदी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहेगी। छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन, जबकि बड़े किसानों को 3 टोकन की अनुमति दी गई है, जिससे सभी किसानों को समान अवसर मिल सके।