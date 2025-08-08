CG News: 8 लाख की चोरी का पर्दाफाश, हीरे-जवाहरात समेत धरे गए 4 शातिर चोर

CG News: थाना बोधघाट पुलिस ने चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए मूल्य के हीरे-जवाहरात, सोने-चांदी के गहने, मोटरसाइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, गैस सिलेंडर और नगद राशि बरामद की गई है।
थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि शीतल कुशवाहा, निवासी शांति नगर वार्ड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 23 जुलाई को अपने पति के इलाज के लिए रायपुर गई थी। इसी दौरान 27 जुलाई को अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 1.90 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के गहने, डायमंड रिंग व नगदी रकम चोरी कर ली थी।
इसी प्रकार गायत्री नगर में पी. नागराजन और शांति नगर में बुक्या मालेश के घर में भी चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। इन मामलों की जांच करते हुए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर चार संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया।
CG News: गिरफ्तार आरोपियों में अभय मसीह उर्फ भेड़ 23 वर्ष, अनमोल वासनिक 24 वर्ष, सिद्धार्थ वासनिक उर्फ सिद्धू 27 वर्ष तथा आदित्य उर्फ अंकित पीटर 22 वर्ष शामिल हैं। पूछताछ में सभी आरोपियों ने एक अन्य साथी दशरथ उर्फ बीनू, जो हाल ही में नशीली दवाओं की बिक्री करते पकड़ा गया था, के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। चोरी का माल आपस में बांटना भी स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने और हीरे के आभूषण, स्कूटी (सीजी 17 केवी 1688), पल्सर मोटरसाइकिल, लैपटॉप, इंडियन गैस सिलेंडर और नगद 5000 रुपए जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस पूरे गिरोह से जुड़ी कड़ियों की जांच में जुटी है।