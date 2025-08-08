CG News: 8 लाख की चोरी का पर्दाफाश, हीरे-जवाहरात समेत धरे गए 4 शातिर चोर

CG News: गिरफ्तार आरोपियों में अभय मसीह उर्फ भेड़ 23 वर्ष, अनमोल वासनिक 24 वर्ष, सिद्धार्थ वासनिक उर्फ सिद्धू 27 वर्ष तथा आदित्य उर्फ अंकित पीटर 22 वर्ष शामिल हैं। पूछताछ में सभी आरोपियों ने एक अन्य साथी दशरथ उर्फ बीनू, जो हाल ही में नशीली दवाओं की बिक्री करते पकड़ा गया था, के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। चोरी का माल आपस में बांटना भी स्वीकार किया।