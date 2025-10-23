Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

खटिया पर बीमारों को ढोने की मजबूरी ने झकझोरा, महिलाएं सरकार का इंतजार छोड़ खुद बना रहीं गांव की सड़क

CG News: बस्तर जिले के गुड़ियापदर गांव की महिलाओं ने सरकार का इंतजार छोड़ खुद सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

सरकार से टूटी उम्मीदें (Photo source- Patrika)

सरकार से टूटी उम्मीदें (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर जिले के गुडियापदर गांव की माताओं ने अब सरकार की राह नहीं देखनी तय कर ली है। वर्षों से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे इस गांव की महिलाओं ने खुद ही मुख्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बनाने का बीड़ा उठाया है। उनका कहना है कि वे अब नहीं चाहतीं कि किसी बीमार महिला या बच्चे को कीचड़ और नालों से गुजरते हुए एंबुलेंस तक पहुंचना पड़े।

गोंड समुदाय के 35 परिवारों वाला यह गांव 2002 से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में बसा है। 2021 में सीएफआरए के तहत रहने की अनुमति मिलने के बावजूद यहां के लोगों तक आज भी सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। महिलाओं का कहना है कि बरसात में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया जैसी बीमारियों ने कई जिंदगियां निगल लीं।

कई बार बीमारों को खटिया पर उठाकर 35 किलोमीटर दूर नानगुर तहसील तक ले जाना पड़ा। इन कठिनाइयों से तंग आकर ग्रामीणों ने स्वयं सड़क निर्माण शुरू किया है। महिलाएं और पुरुष मिलकर पगडंडी साफ कर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं और जल्द ही मुरूम बिछाने की तैयारी में जुटे हैं। उनका कहना है कि यह सड़क उनके लिए सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि जीवन की नई उम्मीद है।

CG News: गांव के एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा कि यह सड़क हमारी मांओं और बच्चों की जिंदगी की आस है। हम चाहते हैं कि दीपावली की रोशनी हमारे घर तक भी पहुंचे। ग्रामीण अब समाजसेवियों और दानदाताओं से डीजल, गिट्टी और सीमेंट की मदद की अपील कर रहे हैं ताकि उनकी मेहनत जल्द साकार हो सके। गांव तक सहुलियत से पहुंचने बना रहे सड़क।

ये भी पढ़ें

Road Accident: रायपुर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत
रायपुर
मौत (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 11:11 am

Published on:

23 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / खटिया पर बीमारों को ढोने की मजबूरी ने झकझोरा, महिलाएं सरकार का इंतजार छोड़ खुद बना रहीं गांव की सड़क

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Congress Signature Campaign: कांग्रेस का हल्ला बोल! भाजपा के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, जानें पूरा मामला…

Congress Signature Campaign (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Khelo India Competition: खेलो इंडिया में बस्तर की जलपरियों का जलवा, बेटियों ने जीते कई पदक

Khelo India Competition (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सलियों का देशव्यापी बंद कल, 700 से अधिक नक्सली साथियों की हत्या का लगाया आरोप, कहा- ऑपरेशन रोकें…

Naxal
जगदलपुर

सरकार की बिग स्ट्रेटजी… जंगलों से लौट रहे नक्सली, सरेंडर के लिए बनाया गया सेफ कॉरिडोर

Safe Corridor Policy (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित

CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.