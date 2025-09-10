फिर सिर उठाने की फिराक में लाल आतंक, बसवा राजू की मौत के बाद हिड़मा को बनाया नया कमांडर

CG Red Terror: नक्सल संगठन सीपीआई माओवादी के महासचिव नम्बाला केशव राव उर्फ बसवा राजू की मौत के बाद नक्सलियों ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख थीपरी तिरुपति उर्फ देवजी को महासचिव नियुक्त कर दिया है। वहीं नक्सलियों का सबसे मजबूत संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के महासचिव की कमान बटालियन कमांडर हिड़मा को बनाया है।
पुलिस के मुताबिक देवजी पर डेढ़ करोड़ और हिडमा पर एक करोड़ का इनाम घोषित है। बताया जाता कि जुलाई-अगस्त माह में बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की बैठक में इन दोनों नियुक्तियों को मंजूरी देने की बात सामने आ रही है।
आईजी बस्तर सुंदरराज पी, ने बताया कि आंध्रप्रदेश में सरेंडर नक्सली कैडर से पूछताछ में हिड़मा को डीकेएसजेडसी सचिव नियुक्त करने की बात सामने आई है, पर इस पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नक्सली संगठन की कमान देवजी संभाल रहा है या सोनू। फोर्स का टारगेट बस्तर में शांति की स्थापना है। मार्च 2026 तक बस्तर में नक्सली हिंसा से निजात मिल जाएगी।
CG Red Terror: महत्वपूर्ण बात यह है कि देवजी और हिड़मा दोनों नक्सलियों के सैन्य दस्ते के पदाधिकारी है। नक्सलियों के इतिहास में यह पहला अवसर है कि नक्सल चीफ पोलित ब्यूरो का सदस्य भी नहीं है ऐसे में दोनों प्रमुख पदों में लड़ाकों की ताजपोशी कर नक्सलियों ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वे वार्ता की पहल को पीछे छोड़ फोर्स से साथ सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे।