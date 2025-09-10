फिर सिर उठाने की फिराक में लाल आतंक, बसवा राजू की मौत के बाद हिड़मा को बनाया नया कमांडर

आईजी बस्तर सुंदरराज पी, ने बताया कि आंध्रप्रदेश में सरेंडर नक्सली कैडर से पूछताछ में हिड़मा को डीकेएसजेडसी सचिव नियुक्त करने की बात सामने आई है, पर इस पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नक्सली संगठन की कमान देवजी संभाल रहा है या सोनू। फोर्स का टारगेट बस्तर में शांति की स्थापना है। मार्च 2026 तक बस्तर में नक्सली हिंसा से निजात मिल जाएगी।