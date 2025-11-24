9 बार की असफलता भी न रोक सकी हिम्मत, अति पिछड़े गांव के नानी राम CGPSC परीक्षा पास कर बने आबकारी उप निरीक्षक

लगातार नौवीं असफलता मिलने पर भी हार नहीं मानने वाले प्रयास ने उनके संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास का मिशाल बन कर असफल होकर हार मानने वालों के लिए प्रेरणा दायक कहानी बन गया है। पत्रिका को नानी राम ने बताया कि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके पिता कृषक हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। घर की सीमित आय से उनकी पढ़ाई का खर्च निकालना संभव नहीं था। लेकिन कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा ने संसाधनों की कमी और असफलता के बावजूद सफलता के मुकाम पर खड़ा कर दिया है।