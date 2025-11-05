CG News: जज़्बे को सलाम! दुर्ग-भिलाई के 9 मूक-बधिर मित्रों ने किया केशकाल घाटियों का रोमांचक सफर

इन नौ मित्रों में सागर वैष्णव, अजय निषाद, भूपेंद्र साहू, पारस वर्मा, दुजराम साहू, रोशन सोनी, रूपलाल यादव, माधव देशमुख और डुमेंद्र निषाद शामिल थे। डुमेंद्र एक हाथ से दिव्यांग हैं, लेकिन केशकाल की खतरनाक मोड़ों वाली घाटी में भी उन्होंने जिस कुशलता से बाइक चलाई, वह सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। सभी 25 वर्ष से कम आयु के ये मित्र विभिन्न जाति और ग्रामों से थे तथा श्रवण विकलांग स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर 12वीं परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर चुके हैं।