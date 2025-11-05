Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

सड़क को लेकर उबाल! केशकाल में NH की बदहाल हालत पर मचा घमासान, 6 नवंबर को नगर बंद

Keshkal City Closed: छत्तीसगढ़ के केशकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगरवासी और व्यापारी 6 नवंबर को नगर बंद करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

सड़क को लेकर उबाल (photo source- Patrika)

सड़क को लेकर उबाल (photo source- Patrika)

Keshkal City Closed: नगर सीमा के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को लेकर नगरवासियों और व्यवसायियों के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित 5 नवंबर का नगर बंद अब 6 नवंबर को किया जाएगा। मंगलवार को पूरे दिन लाउडस्पीकर के माध्यम से बंद की जानकारी दी गई और व्यापारियों से अपनी-अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की गई।

इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष लम्बोदर सलाम और मंडल महामंत्री नवदीप सोनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया पहले से जारी है, ऐसे में नगर बंद करना औचित्यपूर्ण नहीं है। बंद से व्यापार और जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि शासन-प्रशासन भी सड़क की स्थिति को लेकर गंभीर है और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।

Keshkal City Closed: वहीं, बंद और अपीलों के बीच अब नगरवासियों में दुविधा की स्थिति बन गई है। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए फिलहाल किसी भी प्रकार के बंद या चक्का जाम की आवश्यकता नहीं है।

Published on:

05 Nov 2025 02:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / सड़क को लेकर उबाल! केशकाल में NH की बदहाल हालत पर मचा घमासान, 6 नवंबर को नगर बंद

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

