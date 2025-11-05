सड़क को लेकर उबाल! केशकाल में NH की बदहाल हालत पर मचा घमासान, 6 नवंबर को नगर बंद

इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष लम्बोदर सलाम और मंडल महामंत्री नवदीप सोनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया पहले से जारी है, ऐसे में नगर बंद करना औचित्यपूर्ण नहीं है। बंद से व्यापार और जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि शासन-प्रशासन भी सड़क की स्थिति को लेकर गंभीर है और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।