जगदलपुर की काव्या सोनी ने जीता ‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’, क्राउन और ट्रॉफी से सम्मानित

‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’ (photo source- Patrika)
Charming Girl Award: दंतेवाड़ा जिले के बचेली में सौम्या सुप्रीम स्टाइल फैशन शो सीजन-1 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शो में पहली बार पारंपरिक परिधानों और आधुनिक फैशन का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां जगदलपुर की उभरती हुई मॉडल काव्या सोनी ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आकर्षक रैंप वॉक के दम पर प्रथम पुरस्कार हासिल किया। यह प्रतियोगिता सौम्या ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसमें बस्तर संभाग सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
काव्या सोनी ने अपनी प्रभावशाली मॉडलिंग, केट वॉक और प्रस्तुति कौशल से निर्णायकों का दिल जीत लिया। काव्या सोनी जगदलपुर निवासी मनोज सोनी एवं हेमा सोनी की सुपुत्री हैं। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे उनके माता-पिता और शिक्षकों का निरंतर सहयोग व प्रोत्साहन रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शहरीश अली ने काव्या सोनी को विजेता क्राउन, ट्रॉफी व प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
इसके साथ ही इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छॉलीवुड कलाकार विवेक चंद्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और काव्या को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक, फैशन प्रेमी और स्थानीय गणमान्यजन मौजूद रहे। निर्णायक मंडल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं और युवाओं में आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
Charming Girl Award: काव्या सोनी की इस शानदार उपलब्धि पर बस्तर क्षेत्र के लोगों, परिजनों व मित्रों ने उन्हें बधाई दी और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने की कामना की। आयोजक जितेंद्र चौधरी और सीमा साहू ने दर्शकों की सुविधा के लिए कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर कराया, जिसे 7,000 से अधिक दर्शकों ने देखा।
निर्णायक मंडल में रायपुर से मिसेज इंडिया 2021 मीना शाक्या, मिसेज इंडिया 2025 कविता शर्मा और प्रसिद्ध गायक दिव्य भूषण निर्मलकर शामिल हुए। मॉडल्स को रायपुर के प्रोफेशनल रैंपवॉक ट्रेनर आदित्य पात्रे ने चार दिनों तक प्रशिक्षित किया। मेकअप आर्टिस्ट्स सुषमा साहू, बिट्टू दास, रत्ना सिंह और प्रिया कर्मकार ने कलाकारों की खूबसूरती को और निखारा।
