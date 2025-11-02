Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

जगदलपुर की काव्या सोनी ने जीता ‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’, क्राउन और ट्रॉफी से सम्मानित

Charming Girl Award: दंतेवाड़ा जिले के बचेली में आयोजित सौम्या सुप्रीम स्टाइल फैशन शो सीजन-1 में जगदलपुर की मॉडल काव्या सोनी ने प्रथम स्थान हासिल किया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’ (photo source- Patrika)

‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’ (photo source- Patrika)

Charming Girl Award: दंतेवाड़ा जिले के बचेली में सौम्या सुप्रीम स्टाइल फैशन शो सीजन-1 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शो में पहली बार पारंपरिक परिधानों और आधुनिक फैशन का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां जगदलपुर की उभरती हुई मॉडल काव्या सोनी ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आकर्षक रैंप वॉक के दम पर प्रथम पुरस्कार हासिल किया। यह प्रतियोगिता सौम्या ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसमें बस्तर संभाग सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छॉलीवुड कलाकार

काव्या सोनी ने अपनी प्रभावशाली मॉडलिंग, केट वॉक और प्रस्तुति कौशल से निर्णायकों का दिल जीत लिया। काव्या सोनी जगदलपुर निवासी मनोज सोनी एवं हेमा सोनी की सुपुत्री हैं। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे उनके माता-पिता और शिक्षकों का निरंतर सहयोग व प्रोत्साहन रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शहरीश अली ने काव्या सोनी को विजेता क्राउन, ट्रॉफी व प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

इसके साथ ही इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छॉलीवुड कलाकार विवेक चंद्रा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और काव्या को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक, फैशन प्रेमी और स्थानीय गणमान्यजन मौजूद रहे। निर्णायक मंडल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं और युवाओं में आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।

कलाकारों की खूबसूरती को और निखारा

Charming Girl Award: काव्या सोनी की इस शानदार उपलब्धि पर बस्तर क्षेत्र के लोगों, परिजनों व मित्रों ने उन्हें बधाई दी और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने की कामना की। आयोजक जितेंद्र चौधरी और सीमा साहू ने दर्शकों की सुविधा के लिए कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर कराया, जिसे 7,000 से अधिक दर्शकों ने देखा।

निर्णायक मंडल में रायपुर से मिसेज इंडिया 2021 मीना शाक्या, मिसेज इंडिया 2025 कविता शर्मा और प्रसिद्ध गायक दिव्य भूषण निर्मलकर शामिल हुए। मॉडल्स को रायपुर के प्रोफेशनल रैंपवॉक ट्रेनर आदित्य पात्रे ने चार दिनों तक प्रशिक्षित किया। मेकअप आर्टिस्ट्स सुषमा साहू, बिट्टू दास, रत्ना सिंह और प्रिया कर्मकार ने कलाकारों की खूबसूरती को और निखारा।

ये भी पढ़ें

प्रदेश का नाम रोशन! स्वप्निल जायसवाल को मुंबई में मिला ‘बेस्ट सॉन्ग ऑफ़ छत्तीसगढ़’ अवार्ड
रायपुर
स्वप्निल जायसवाल (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 11:35 am

Published on:

02 Nov 2025 11:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / जगदलपुर की काव्या सोनी ने जीता ‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’, क्राउन और ट्रॉफी से सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक… जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत..

Bastariya Thali: महुआ से लेकर तेंदू तक... जंगल की बस्तरिया थाली में मिलती है प्राकृतिक सेहत बस्तरिया (photo-patrika)
Patrika Special News

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक की खिलाड़ी ललिता घायल, इलाज के लिए परिवार ने गिरवी रख दिया सोना

Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)
जगदलपुर

सरकार की पहल से महतारियों को बड़ी सौगात, महीनेभर के अंदर ही 35 हजार के खाते में पहुंची राशि

Mahatari Vandana Yojana (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस…

पैन कार्ड फ्रॉड का शिकार CRPF जवान! ठगों ने खोली फर्जी कंपनी, IT ने भेजा 10.51 करोड़ों का नोटिस...(photo-patrika)
जगदलपुर

Chhattisgarh News: जहां बनना था सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, अब वहां बेचेंगे धान… ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में धान खरीद (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.