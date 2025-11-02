जगदलपुर की काव्या सोनी ने जीता ‘सौम्या फैशन चार्मिंग गर्ल अवॉर्ड’, क्राउन और ट्रॉफी से सम्मानित

Charming Girl Award: दंतेवाड़ा जिले के बचेली में सौम्या सुप्रीम स्टाइल फैशन शो सीजन-1 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शो में पहली बार पारंपरिक परिधानों और आधुनिक फैशन का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां जगदलपुर की उभरती हुई मॉडल काव्या सोनी ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आकर्षक रैंप वॉक के दम पर प्रथम पुरस्कार हासिल किया। यह प्रतियोगिता सौम्या ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसमें बस्तर संभाग सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।