जगदलपुर को CM साय की बड़ी सौगात, 250 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा…

CG Hospital News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 200 करोड़ की लगात से 240 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जल्द शुरू होगा। इससे हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन व दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को रायपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग व कॉंन्टिनेेंटल अस्पताल हैदराबाद के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।
यह अनुबंध प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाय) के तहत किया गया है। सरकारी रेट पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल का निर्माण केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत 200 करोड़ रुपए में किया गया है। इसमें 120 करोड़ केंद्र व 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए है। एनएमडीसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है।
अस्पताल 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। एडवांस मशीन व इक्विपमेंट लगाए गए हैं। 10 मंजिला अस्पताल में कार्डियोलॉजी, किडनी रोग (नेफ्रोलॉजी), न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी विभाग रहेगा। ओपीडी के अलावा आईसीयू व इमरजेंसी सेवा भी दी जाएगी।
सीएम साय ने कहा कि 8 वर्ष पहले इस अस्पताल के निर्माण की शुरुआत की गई थी और आज जब छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती मना रहा है, तब इस एमओयू का होना ऐतिहासिक महत्व रखता है। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए यह जीवनरक्षक सिद्ध होगा। पहले घायल जवानों को एयर एंबुलेंस से रायपुर भेजना पड़ता था, अब जगदलपुर में ही उन्हें अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा रायपुर व बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध थीं, लेकिन अब बस्तर के लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। एमओयू के दौरान वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ, सुबोध कुमार सिंह, राहुल भगत, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला, एनएमडीसी के अधिकारी जयदीप दास गुप्ता एवं श्रीनिवास राव, कांटिनेंटल अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. गुरुनाथ रेड्डी, डॉ.रघुनाथ रेड्डी, के.वी. रेड्डी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।