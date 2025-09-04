जगदलपुर को CM साय की बड़ी सौगात, 250 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा…

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा रायपुर व बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध थीं, लेकिन अब बस्तर के लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। एमओयू के दौरान वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ, सुबोध कुमार सिंह, राहुल भगत, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला, एनएमडीसी के अधिकारी जयदीप दास गुप्ता एवं श्रीनिवास राव, कांटिनेंटल अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. गुरुनाथ रेड्डी, डॉ.रघुनाथ रेड्डी, के.वी. रेड्डी सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।