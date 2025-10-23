Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Congress Signature Campaign: कांग्रेस का हल्ला बोल! भाजपा के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, जानें पूरा मामला…

Congress Signature Campaign: ब्लॉक प्रभारी शंकर राव की अध्यक्षता और कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सेठिया के नेतृत्व में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

Congress Signature Campaign (Photo source- Patrika)

Congress Signature Campaign (Photo source- Patrika)

Congress Signature Campaign: नगरनार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगरनार ब्लॉक प्रभारी शंकर राव के अध्यक्षता में व माड़पाल मंडल के ग्राम पंचायत सिवनागुड़ा में नगरनार ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सेठिया के नेतृत्व में नगरनार ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा 'वोट चोर गद्दी छोड़' के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगरनार ब्लॉक प्रभारी शंकर राव ने हस्ताक्षर अभियान के दौरान कहा कि भाजपा ने वोट चुराकर ही राज्य और केंद्र में सरकार बनाई है।

Congress Signature Campaign: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

लोकतंत्र, शिक्षा और नौकरियों की वोट चोरी इस सरकार ने की है। आप सभी कार्यकर्ताओं दिए गए निर्देश का अपने स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुरजोर कार्य करें। आज देशभर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उनकी आवाज को कमजोर किया जा रहा है और समाज में उनकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है। हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया है।

Congress Signature Campaign: भाजपा की केंद्र शासित सरकार ने वोटों की चोरी के दम पर ही सत्ता हासिल की है। इसके कई मामले सामने आ चुके है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को वोट चोरी के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाई गई है। इस मुद्दे को देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है वोट चोरी, बिजली चोरी, बिजली बिल चोरी में लगी सरकार से प्रदेश की जनता अब तंग आ चुकी है और जनता इस वोट चोरी करने वाली सरकार की असलियत समझ चुकी है और आने वाले 2029 के चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी।

इस दौरान बलराम कोकडू मंडल अध्यक्ष, सुकलधर सेक्टर अध्यक्ष, रामचन्द्र, जयमन, बदरू नाग बूथ अध्यक्ष, इमानुएल, मगरू कमलोचन, मुकुन्द, जिनतेंद्र मशीहदास, राम,सोहनलाल मोहनलाल, जीवन दास, राजेन्द्र, वीरेंद्र दास, गीयानलता,तुलसी,गीता नाग, मुस्कान, बसन्ती कमलाबती, संलबती, किरोमानी नाग,निलकुमारी लिनमनी आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर 43 लाख रुपए का गबन, जैजैपुर MLA समेत एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला
जांजगीर चंपा
फर्जी (Photo Source-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Congress Signature Campaign: कांग्रेस का हल्ला बोल! भाजपा के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, जानें पूरा मामला…

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Khelo India Competition: खेलो इंडिया में बस्तर की जलपरियों का जलवा, बेटियों ने जीते कई पदक

Khelo India Competition (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

खटिया पर बीमारों को ढोने की मजबूरी ने झकझोरा, महिलाएं सरकार का इंतजार छोड़ खुद बना रहीं गांव की सड़क

सरकार से टूटी उम्मीदें (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सलियों का देशव्यापी बंद कल, 700 से अधिक नक्सली साथियों की हत्या का लगाया आरोप, कहा- ऑपरेशन रोकें…

Naxal
जगदलपुर

सरकार की बिग स्ट्रेटजी… जंगलों से लौट रहे नक्सली, सरेंडर के लिए बनाया गया सेफ कॉरिडोर

Safe Corridor Policy (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित

CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.