Congress Signature Campaign: कांग्रेस का हल्ला बोल! भाजपा के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, जानें पूरा मामला…

Congress Signature Campaign: भाजपा की केंद्र शासित सरकार ने वोटों की चोरी के दम पर ही सत्ता हासिल की है। इसके कई मामले सामने आ चुके है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को वोट चोरी के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाई गई है। इस मुद्दे को देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है वोट चोरी, बिजली चोरी, बिजली बिल चोरी में लगी सरकार से प्रदेश की जनता अब तंग आ चुकी है और जनता इस वोट चोरी करने वाली सरकार की असलियत समझ चुकी है और आने वाले 2029 के चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी।