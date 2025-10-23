Congress Signature Campaign: कांग्रेस का हल्ला बोल! भाजपा के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, जानें पूरा मामला…

Congress Signature Campaign (Photo source- Patrika)
Congress Signature Campaign: नगरनार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगरनार ब्लॉक प्रभारी शंकर राव के अध्यक्षता में व माड़पाल मंडल के ग्राम पंचायत सिवनागुड़ा में नगरनार ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सेठिया के नेतृत्व में नगरनार ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा 'वोट चोर गद्दी छोड़' के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगरनार ब्लॉक प्रभारी शंकर राव ने हस्ताक्षर अभियान के दौरान कहा कि भाजपा ने वोट चुराकर ही राज्य और केंद्र में सरकार बनाई है।
लोकतंत्र, शिक्षा और नौकरियों की वोट चोरी इस सरकार ने की है। आप सभी कार्यकर्ताओं दिए गए निर्देश का अपने स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुरजोर कार्य करें। आज देशभर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उनकी आवाज को कमजोर किया जा रहा है और समाज में उनकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है। हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया है।
Congress Signature Campaign: भाजपा की केंद्र शासित सरकार ने वोटों की चोरी के दम पर ही सत्ता हासिल की है। इसके कई मामले सामने आ चुके है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को वोट चोरी के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाई गई है। इस मुद्दे को देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है वोट चोरी, बिजली चोरी, बिजली बिल चोरी में लगी सरकार से प्रदेश की जनता अब तंग आ चुकी है और जनता इस वोट चोरी करने वाली सरकार की असलियत समझ चुकी है और आने वाले 2029 के चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी।
इस दौरान बलराम कोकडू मंडल अध्यक्ष, सुकलधर सेक्टर अध्यक्ष, रामचन्द्र, जयमन, बदरू नाग बूथ अध्यक्ष, इमानुएल, मगरू कमलोचन, मुकुन्द, जिनतेंद्र मशीहदास, राम,सोहनलाल मोहनलाल, जीवन दास, राजेन्द्र, वीरेंद्र दास, गीयानलता,तुलसी,गीता नाग, मुस्कान, बसन्ती कमलाबती, संलबती, किरोमानी नाग,निलकुमारी लिनमनी आदि मौजूद रहे।
