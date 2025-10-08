युवाओं के लिए खुशखबरी! 9-10 अक्टूबर को रायपुर में लगेगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला, 114 कंपनियां करेंगी भर्ती

युवाओं के लिए खुशखबरी (Photo source- Patrika)
Employment Fair: प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खोलने जा रही है राज्य सरकार। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रोजगार मेला आगामी 9 और 10 अक्टूबर 2025 को राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
दो दिवसीय इस मेले में राज्य की 114 नामी कंपनियां शामिल होंगी, जो विभिन्न तकनीकी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में योग्य युवाओं को चयनित करेंगी। रोजगार विभाग के अनुसार, इस आयोजन के माध्यम से 8,000 से 10,000 तक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
इस शिविर में युवाओं को मेले में पंजीयन प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन, साक्षात्कार की तैयारी और कंपनियों के चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों द्वारा युवाओं को करियर मार्गदर्शन के साथ रोजगार के नवीनतम अवसरों से भी अवगत कराया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह आयोजन न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा, बल्कि उद्योगों को भी प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति प्राप्त करने में सहायक होगा।
Employment Fair: राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लेने के लिए रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उमीदवारों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समयावधि में अपना पंजीयन पूर्ण करें।
राज्य स्तरीय मेले में शामिल होने के इच्छुक बस्तर संभाग के युवाओं के लिए जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से एक विशेष पहल की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) बस्तर में 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ‘रोजगार मार्गदर्शन शिविर’ आयोजित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग