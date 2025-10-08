युवाओं के लिए खुशखबरी! 9-10 अक्टूबर को रायपुर में लगेगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला, 114 कंपनियां करेंगी भर्ती

इस शिविर में युवाओं को मेले में पंजीयन प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन, साक्षात्कार की तैयारी और कंपनियों के चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों द्वारा युवाओं को करियर मार्गदर्शन के साथ रोजगार के नवीनतम अवसरों से भी अवगत कराया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह आयोजन न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा, बल्कि उद्योगों को भी प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति प्राप्त करने में सहायक होगा।