Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बड़ी खुशखबरी: युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण, मिलेंगे रोजगार के अवसर, जानें Details

CG News: टूर एंड ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप, नई दिल्ली की ओर से स्टूडेंट्स को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और ट्रेवल कंपनी दोनों के बीच इसको लेकर एमओयू किया गया है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण (PC: Gemini)

युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण (PC: Gemini)

CG News: टूर एंड ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप, नई दिल्ली की ओर से स्टूडेंट्स को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और ट्रेवल कंपनी दोनों के बीच इसको लेकर एमओयू किया गया है। इस एमओयू का उद्देश्य जिले में पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

एमओयू के तहत ही प्रोजेक्ट पर्यटन साथी प्रारंभ किया गया है। इसमें 10वीं पास और 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत शनिवार से आईटीआई सड्डू में हो गई है, जो कि 45 दिन तक चलेगी। पहले दिन 45 स्टूडेंट्स ने प्रशिक्षण लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी की टीम 120 घंटे की प्रशिक्षण क्लास कराएगी। साथ ही टीम बताएगी कि इस क्षेत्र में अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए जीविकोपार्जन कर सकते हैं।

जानिए, इससे क्या फायदा

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें पर्यटन गाइड के रूप में रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ट्रैवल एजेंसी में मददगार, होटल में जॉब, होटल बुकिंग व अन्य सभी तरह की तकनीकी जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जाएगी।

अभी तक 45 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रशिक्षण से रोजगार और स्वरोजगार के द्वार खुल जाएंगे। - एओ लॉरी, उपसंचालक रोजगार रायपुर

ये भी पढ़ें

100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश… जानें किसे मिलेगा मौका?
रायपुर
Teacher Vacancy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी खुशखबरी: युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण, मिलेंगे रोजगार के अवसर, जानें Details

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण समझौता: CM साय

CG News: कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण समझौता: CM साय(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं! पारिवारिक कलह बनी सबसे बड़ी वजह, एक साल में 7,863 लोगों ने दी जान

छत्तीसगढ़ में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएं! पारिवारिक कलह बनी सबसे बड़ी वजह, एक साल में 7,863 लोगों ने दी जान(photo-patrika)
रायपुर

2.79 किमी लंबी टनल बनी छत्तीसगढ़ की पहचान, तीन राज्यों को जोड़ेगा यह आर्थिक गलियारा… जानें जनता को क्या-क्या लाभ मिलेगा?

छत्तीसगढ़ को मिली पहली राष्ट्रीय राजमार्ग टनल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: शरीर इसका दिमाग उसका, सस्पेंस खुला तो दर्शकों ने पकड़ लिया सिर

CG News
रायपुर

193 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण जारी, एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद, मिलेगी ये सुविधा

राजधानी में बन रहा पीएम एकता मॉल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.