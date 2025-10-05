बड़ी खुशखबरी: युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण, मिलेंगे रोजगार के अवसर, जानें Details

एमओयू के तहत ही प्रोजेक्ट पर्यटन साथी प्रारंभ किया गया है। इसमें 10वीं पास और 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत शनिवार से आईटीआई सड्डू में हो गई है, जो कि 45 दिन तक चलेगी। पहले दिन 45 स्टूडेंट्स ने प्रशिक्षण लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी की टीम 120 घंटे की प्रशिक्षण क्लास कराएगी। साथ ही टीम बताएगी कि इस क्षेत्र में अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए जीविकोपार्जन कर सकते हैं।