बड़ी खुशखबरी: युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण, मिलेंगे रोजगार के अवसर, जानें Details

युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण (PC: Gemini)
CG News: टूर एंड ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप, नई दिल्ली की ओर से स्टूडेंट्स को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और ट्रेवल कंपनी दोनों के बीच इसको लेकर एमओयू किया गया है। इस एमओयू का उद्देश्य जिले में पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
एमओयू के तहत ही प्रोजेक्ट पर्यटन साथी प्रारंभ किया गया है। इसमें 10वीं पास और 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को पर्यटन गाइड का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत शनिवार से आईटीआई सड्डू में हो गई है, जो कि 45 दिन तक चलेगी। पहले दिन 45 स्टूडेंट्स ने प्रशिक्षण लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी की टीम 120 घंटे की प्रशिक्षण क्लास कराएगी। साथ ही टीम बताएगी कि इस क्षेत्र में अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए जीविकोपार्जन कर सकते हैं।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें पर्यटन गाइड के रूप में रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही ट्रैवल एजेंसी में मददगार, होटल में जॉब, होटल बुकिंग व अन्य सभी तरह की तकनीकी जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जाएगी।
अभी तक 45 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रशिक्षण से रोजगार और स्वरोजगार के द्वार खुल जाएंगे। - एओ लॉरी, उपसंचालक रोजगार रायपुर
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग