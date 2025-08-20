Fraud News: जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

Fraud News: बस्तर थाना क्षेत्र के ग्राम भिरलिंगा में जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी हरिनंदन सिंह 64, निवासी चंद्रशेखर वार्ड लालबाग, ने बस्तर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2020-21 में नौकरी से रिटायर होने से पहले वह जमीन की तलाश कर रहे थे।