Fraud News: जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

Fraud News: बस्तर थाना क्षेत्र के ग्राम भिरलिंगा में जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी हरिनंदन सिंह 64, निवासी चंद्रशेखर वार्ड लालबाग, ने बस्तर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2020-21 में नौकरी से रिटायर होने से पहले वह जमीन की तलाश कर रहे थे।
इस दौरान उनकी मुलाकात बोरपदर निवासी बैधनाथ ठाकुर से हुई। उसने बताया कि बयागुड़ा टोल टैक्स नाका के पास तीन एकड़ नजूल जमीन है, जिसे दिलीप सांवरा बेचने वाला है। शिकायतकर्ता ने दिलीप सांवरा से सौदा कर 10 लाख रुपए में जमीन खरीदी। इसमें 7 लाख रुपए ऑनलाइन और 3 लाख रुपए नकद भुगतान किया।
Fraud News: लेकिन रिटायरमेंट के बाद पता चला कि आरोपी ने वही जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है। मामले की शिकायत पर बस्तर पुलिस ने आरोपी दिलीप सांवरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं सह-आरोपी बैधनाथ ठाकुर फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।