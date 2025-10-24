Gambler Arrested: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! जुआ खेलते 11 गिरफ्तार, 1.15 लाख रुपए नकद बरामद

11 जुआरी गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
Gambler Arrested: सुकमा जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तोंगपाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1,15,700 रुपए नकद राशि, ताश की 52 पत्तों की गड्डी और चटाई बरामद की है। जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के निर्देश पर जिलेभर में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब, जुआ-सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में 23 अक्टूबर की रात तोंगपाल थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि तोंगपाल नाकापारा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 11 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जबकि कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से ?1,15,700 नकद, ताश की गड्डी और चटाई जब्त करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 3 (2) छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम, 2022 के तहत अपराध दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार किए गए जुआरियों में विजय सिंह, महेश यादव, विकास सिंह चौहान, ईश्वर नायक, रविन्द्र सिंह, अमरजीत चौरसिया, सुरज गुप्ता, रवि कुमार चौरसिया, उमेश जैन, तुफान सिंह और रिषभ सिंह शामिल हैं। सभी आरोपी तोंगपाल थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
Gambler Arrested: पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सामाजिक अनुशासन बनाए रखा जा सके।
