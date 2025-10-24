Gambler Arrested: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! जुआ खेलते 11 गिरफ्तार, 1.15 लाख रुपए नकद बरामद

इसी कड़ी में 23 अक्टूबर की रात तोंगपाल थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि तोंगपाल नाकापारा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 11 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जबकि कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से ?1,15,700 नकद, ताश की गड्डी और चटाई जब्त करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 3 (2) छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम, 2022 के तहत अपराध दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।