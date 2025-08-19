निकाय क्षेत्र में काम करने वाली टीमों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, 5 दिन तक डिजिटल मैपिंग के बारे में जानेंगी टीम

राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों के साथ ही नगरीय निकायों के सहायक राजस्व निरीक्षकों को भी यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान फील्ड सर्वे के बाद कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण से यह लाभ मिलेगा: भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोगरू यह भूमि शासन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित है।