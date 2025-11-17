Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: बस्तर में पुनर्वास की नई शुरुआत, नक्सलियों को रोजगार दे रहा पंडुम कैफे,मुख्यमंत्री साय ने किया शुभांरभ

CG News: पुनर्वास नीति के तहत बस्तर के पूर्व नक्सलियों को अलग-अलग काम में पारंगत बनाया जा रहा है। पुनर्वास केन्द्रों में उनके जीवन को बदलने की पहल हो रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

CG News: बस्तर में पुनर्वास की नई शुरुआत, नक्सलियों को रोजगार दे रहा पंडुम कैफे,मुख्यमंत्री साय ने किया शुभांरभ

सीएम साय ने पंडुम कैफे का फीता काटा (Photo Patrika)

CG News: नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में आज बस्तर एक नया इतिहास रचा है। पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी परिसर के सामने पंडुम कैफे अपनी तरह का पहला ऐसा कैफेटेरिया होगा, जहां नक्सल पीड़ित परिवारों और समर्पित नक्सलियों को रोजगार देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस संवेदनशील पहल का उद्घाटन आज सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने किया। पंडुम कैफे का संचालन दुर्ग की प्रसिद्ध नुक्कड़ संस्था करेगी, जो वर्षों से मूक-बधिर और दिव्यांग बच्चों की देखरेख और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पर्यटकों को बस्तर दिखाने हो रहे तैयार

सरकार के पुनर्वास नीति के तहत बस्तर के पूर्व नक्सलियों को अलग-अलग काम में पारंगत बनाया जा रहा है। पुनर्वास केन्द्रों में उनके जीवन को बदलने की पहल हो रही है। आड़ावाल के केन्द्र में करीब 30 सरेंडर नक्सली होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं साथ ही कई अन्य पूर्व नक्सलियों को टूरिस्ट गाइड बनाने की भी तैयारी हो रही है।

15 युवाओं को मिला रोजगार

पुनर्वास योजना के तहत कैफे की शुरुआत में 15 नक्सल पीड़ित व समर्पित नक्सलियों को रोजगार दिया गया है। सभी को विभिन्न सम्मानजनक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समय में और भी युवाओं को इस पहल से जोड़कर आजीविका के अवसर विस्तार दिए जाएंगे।

कैफे संचालक प्रियंक पटेल बताते हैं कि यहां आने वाले ग्राहकों को सिर्फ स्वादिष्ट भोजन ही नहीं, बल्कि बस्तरिया संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक जीवन से जुड़ी किताबें भी उपलब्ध कराएंगे। पाठक यहां इसे पढ़ेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 05:15 pm

Published on:

17 Nov 2025 05:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: बस्तर में पुनर्वास की नई शुरुआत, नक्सलियों को रोजगार दे रहा पंडुम कैफे,मुख्यमंत्री साय ने किया शुभांरभ

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में भी उत्तर भारत जैसी प्रचंड ठंड! सामान्य से ढाई डिग्री नीचे गिरा पारा, बना सकता है नया रिकॉर्ड

नवंबर में ही टूट रहा ठंड का रेकॉर्ड (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: CM का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’, समुदाय के लिए क्या कर रही सरकार सब बताया, जानें…

सीएम का बस्तर में ‘जनजातीय जोहार’ (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सल संगठन को बड़ा झटका! तेलंगाना में नक्सली लीडर समेत 8 का आत्मसमर्पण, हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की ओर लौटे

नक्सल संगठन को बड़ा झटका! तेलंगाना में नक्सली लीडर समेत 8 का आत्मसमर्पण, हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की ओर लौटे(photo-patrika)
जगदलपुर

Dhan Kharidi: कर्मियों की हड़ताल के बीच आज से धान खरीदी की शुरुआत, अफसरों पर बढ़ा दबाव

धान खरीदी पर हावी रहेगी हड़ताल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: दिल्ली विस्फोट के विरोध में विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन, दोषियों को सार्वजनिक दंड की मांग

विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.