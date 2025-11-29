Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Paddy Harvesting: धान कटाई की मार! अब पड़ोसी राज्यों से भी ढोए जा रहे मजदूर, बढ़ रही अवैध ढुलाई

Paddy Harvesting: बस्तर में धान कटाई के दौरान मजदूरों की कमी से अवैध वाहनों में ओवरलोड ढुलाई बढ़ी। डिमरापाल में हादसे में दर्जनभर श्रमिक घायल, कार्रवाई न होने से आक्रोश।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 29, 2025

धान कटाई के लिए भी ढोए जा रहे श्रमिक (photo source- Patrika)

धान कटाई के लिए भी ढोए जा रहे श्रमिक (photo source- Patrika)

Paddy Harvesting: बस्तर जिले में धान कटाई का सीजन चरम पर है और स्थानीय मजदूरों की कमी के बीच किसान अब पड़ोसी राज्यों से मजदूर बुलाने को मजबूर हो गए हैं। दूरदराज से आने वाले इन श्रमिकों को नियमों के विरुद्ध मालवाहक गाड़ियों, पिकअप और ऑटो में ठूंस-ठूंसकर ढोया जा रहा है, लेकिन इस अवैध परिवहन पर प्रशासन की सख्ती नदारद है। ऐसे में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं।

ताजा मामला गीदम मार्ग में डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के पास का है जहां बाइक से टकराकर मजदूरों से भरी ऑटो पलट गई थी, जिसमें करीब दर्जनभर श्रमिक घायल हो गए। हादसे के बाद भी चालक पर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं होने से लोग आक्रोशित हैं।

Paddy Harvesting: अवैध वाहनों पर कार्रवाई नहीं

सुरक्षा नियमों को तक में रखकर मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना न केवल अवैध है बल्कि मजदूरों की जान से खुला खिलवाड़ है। श्रमिकों को छतविहीन गाड़ियों में बैठाकर लंबी दूरी तय कराई जाती है, ऐसे में हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इन वाहनों पर कार्रवाई नहीं होने से चालक बेखौफ होकर सड़क पर पिकअप और अन्य गाड़ियां दौड़ा रहे हैं।

किसानों का पिकअप नेटवर्क

Paddy Harvesting: किसानों का कहना है कि फसलों की कटाई के समय इलाके में मजदूरों की भारी कमी हो जाती है। ऐसे में 'पिकअप नेटवर्क' के माध्यम से उड़ीसा और तेलंगाना से मजदूर लाए जाते हैं। मजदूरों को खेतों तक पहुंचाने का जिमा वाहन चालकों पर होता है, जो जल्दी मजदूरों की डिलीवरी के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ओवरलोड वाहन दौड़ाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 01:18 pm

Published on:

29 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Paddy Harvesting: धान कटाई की मार! अब पड़ोसी राज्यों से भी ढोए जा रहे मजदूर, बढ़ रही अवैध ढुलाई

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Drunk Headmaster Suspended: SIR कार्य में लापरवाही और SDM से बदसलूकी, शराबी हेडमास्टर को DEO ने किया निलंबित…

SIR कार्य में लापरवाही और SDM से बदसलूकी, शराबी हेडमास्टर को DEO ने किया निलंबित(photo-patrika)
जगदलपुर

CG News: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच बस्तर से बड़ी खबर! कमांडर जैतू समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर

10 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट विवाद गरमाया! कांग्रेस का बड़ा आरोप, बोली- वोटर लिस्ट से विधायकों के नाम काट रही BJP

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट विवाद गरमाया (photo source- Patrika)
जगदलपुर

रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 2, 9 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन कैंसिल, निकलने से पहले देख लें लिस्ट

पैसेंजर ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच भारत बंद का ऐलान! हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने की बड़ी घोषणा, देखें…

30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.