Paddy Harvesting: धान कटाई की मार! अब पड़ोसी राज्यों से भी ढोए जा रहे मजदूर, बढ़ रही अवैध ढुलाई

Paddy Harvesting: बस्तर जिले में धान कटाई का सीजन चरम पर है और स्थानीय मजदूरों की कमी के बीच किसान अब पड़ोसी राज्यों से मजदूर बुलाने को मजबूर हो गए हैं। दूरदराज से आने वाले इन श्रमिकों को नियमों के विरुद्ध मालवाहक गाड़ियों, पिकअप और ऑटो में ठूंस-ठूंसकर ढोया जा रहा है, लेकिन इस अवैध परिवहन पर प्रशासन की सख्ती नदारद है। ऐसे में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं।