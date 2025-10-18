PDS system: बस्तर में सिस्टम की बड़ी लापरवाही, गरीबों के लिए भेजा गया फफूंद लगा चावल

सूत्रों के अनुसार, दुकानदारों ने जब चावल की खराब गुणवत्ता और उसमें फफूंद लगने की शिकायत की, तब जाकर विभाग सक्रिय हुआ। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने तत्काल नागरिक आपूर्ति निगम को इसकी सूचना दी, जिसके निर्देश पर खराब चावल दुकानों से वापस मंगवाया गया। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने माना है कि चावल में फफूंद लगी थी।