PDS system: बस्तर में सिस्टम की बड़ी लापरवाही, गरीबों के लिए भेजा गया फफूंद लगा चावल

बस्तर में सिस्टम की बड़ी लापरवाही (Photo source- Patrika)
PDS system: बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों के लिए भेजे गए चावल में भारी लापरवाही सामने आई है। विभाग की लापरवाही के चलते फफूंद लगा चावल करीब 10 पीडीएस दुकानों तक वितरण के लिए पहुंच गया।
सूत्रों के अनुसार, दुकानदारों ने जब चावल की खराब गुणवत्ता और उसमें फफूंद लगने की शिकायत की, तब जाकर विभाग सक्रिय हुआ। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने तत्काल नागरिक आपूर्ति निगम को इसकी सूचना दी, जिसके निर्देश पर खराब चावल दुकानों से वापस मंगवाया गया। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने माना है कि चावल में फफूंद लगी थी।
प्रारंभिक जांच में गोदामों में रखरखाव की कमी को इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि निगम अधिकारियों ने इसे ‘‘मामूली फफूंद’’ बताते हुए मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब गरीबों के लिए अनाज भेजा जाता है तो उसकी गुणवत्ता जांच सिर्फ कागजों में ही क्यों रह जाती है।
PDS system: करीब 500 क्विंटल फफूंद लगा चावल 10 दुकानों तक कैसे पहुंच गया, यह सिस्टम की निगरानी और जिम्मेदारी दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल नागरिक आपूर्ति निगम ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन यह घटना पीडीएस व्यवस्था की पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण पर बड़ा सवाल छोड़ गई है।
