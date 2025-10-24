Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

आदिवासी महिला के बलात्कार और हत्या मामले में पुलिस खाली हाथ, CPI और महिला कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम

Rape And Murder Case: कुंदेली गांव में नवरात्रि के दौरान आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और हत्या के 20 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। न आरोपी गिरफ्तार, न जांच में प्रगति।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 24, 2025

कुंदेली हत्या कांड (Photo source- Patrika)

कुंदेली हत्या कांड (Photo source- Patrika)

Rape And Murder Case: कुंदेली गांव में नवरात्रि के दौरान हुई आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। न तो कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है और न ही जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस घटना ने क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।

Rape And Murder Case: सीपीआई और महिला कांग्रेस ने दी थी चेतावनी

जानकारी के अनुसार, भांसी थाना क्षेत्र के कुंदेली गांव निवासी रीना रयामी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने गई थीं। विजयादशमी के दिन मंदिर से लौटते समय अज्ञात आरोपियों ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया। आरोप है कि महिला को करीब 50 मीटर दूर जंगल में घसीटकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला का शव जंगल से बरामद किया। शरीर पर गहरे घाव और खरोंच के निशान पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि उसे जबरदस्ती घसीटा गया था।

वहीं मृतका का मोबाइल फोन घटनास्थल के पास फ्लाइट मोड में मिला, जिससे यह शक गहरा गया है कि अपराधियों ने लोकेशन ट्रेस न होने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मंदिर परिसर और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। इस मामले में सीपीआई और महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि अगर 15 दिनों के भीतर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल

स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जब घटना को इतने दिन बीत चुके हैं, तब भी अपराधियों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई। घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर धार्मिक आयोजनों से लौटती महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर। भांसी में यह मामला चिंता का विषय बन गया है, और लोगों की मांग है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं।

आदिवासी समाज पहुंचा गांव

Rape And Murder Case: पुलिस की धीमी कार्यवाही को देखते हुए सर्व आदिवासी समाज ने खुद एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया है। समिति अध्यक्ष सत्यनारायण कर्मा ने बताया कि समिति कुंदेली गांव पहुंची, ग्रामीणों से बातचीत की और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा समिति ने भांसी थाना प्रभारी से भी मुलाकात कर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समिति जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर जांच की प्रगति पर चर्चा करेगी।

Published on:

24 Oct 2025 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / आदिवासी महिला के बलात्कार और हत्या मामले में पुलिस खाली हाथ, CPI और महिला कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम

