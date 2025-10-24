आदिवासी महिला के बलात्कार और हत्या मामले में पुलिस खाली हाथ, CPI और महिला कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम

जानकारी के अनुसार, भांसी थाना क्षेत्र के कुंदेली गांव निवासी रीना रयामी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने गई थीं। विजयादशमी के दिन मंदिर से लौटते समय अज्ञात आरोपियों ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया। आरोप है कि महिला को करीब 50 मीटर दूर जंगल में घसीटकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला का शव जंगल से बरामद किया। शरीर पर गहरे घाव और खरोंच के निशान पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि उसे जबरदस्ती घसीटा गया था।