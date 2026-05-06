Chhattisgarh Innovative Event: बस्तर में इनावेशन का इंजन स्टार्ट, CM बोले- ऐसे कार्यक्रम युवाओं को करते हैं चार्ज

उन्होंने बस्तर के समग्र विकास के लिए तैयार रोडमैप का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप और अधोसंरचना का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही ’’नियद नेल्ला नार योजना’’ का विस्तार कर इसे ’’नियद नेल्ला नार 2.0’’ के रूप में 10 जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में ’’नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30’’ लागू की गई है, जिसके तहत युवाओं को आइडिया से लेकर व्यवसाय विस्तार तक आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय कुलपति, विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।