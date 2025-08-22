Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

Tiranga Nyay Yatra: NHM कर्मियों ने निकाली ‘तिरंगा न्याय यात्रा’, लंबित 27% वेतनवृद्धि सहित कई मुद्दों लेकर हड़ताल जारी

Tiranga Nyay Yatra: राजेंद्र बघेल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 22, 2025

एनएचएम कर्मियों की ‘तिरंगा न्याय यात्रा’ (Photo source- Patrika)
एनएचएम कर्मियों की ‘तिरंगा न्याय यात्रा’ (Photo source- Patrika)

Tiranga Nyay Yatra: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना और लंबित 27 प्रतिशत वेतनवृद्धि सहित कई मुद्दों पर सरकार की अनदेखी से नाराज़ कर्मियों ने सोमवार को तिरंगा न्याय यात्रानिकालते हुए सरकार पर दबाव बनाया।

हड़ताल के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा गई हैं। सीएचओ संघ के अध्यक्ष मनीष देवांगन ने कहा कि कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन हर बार अनदेखी हुई। यहां तक कि 27त्न वेतनवृद्धि, मेडिकल अवकाश और ग्रेड पे पर स्वीकृति मिलने के बावजूद आदेश जारी नहीं किए गए।

कार्यक्रम में सरिता मालवीय ने गीतों के माध्यम से कर्मचारियों की पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है, जो कर्मचारियों को बार-बार आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है।

ये भी पढ़ें

युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस की ‘शिक्षा न्याय यात्रा’, पुलिस से हुई झूमाझटकी, कई शिक्षक व जवान घायल
कोंडागांव
युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस की ‘शिक्षा न्याय यात्रा’ (Photo source- Patrika)

Tiranga Nyay Yatra: इस दौरान संघ के पदाधिकारी और सदस्य अर्जुन नेताम, अशोक चीनडा, रजत नाग, बंशी कश्यप, राजेंद्र नेताम, राजेंद्र बघेल, अनिल कश्यप, डॉ. रजत चौहान, डॉ. गौरव चौरसिया, चंचल जोशी, कैलाश तिवारी, रेनू राम कश्यप, ढोल कुमार प्रजापति, प्रकाश जोशी, मनिंदर कौर, सुभान कुमार, मनोज नाइक और अशोक बघेल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में अव्यवस्था बढ़ गई है और कई अस्पताल पूरी तरह बंद होने की कगार पर हैं। राजेंद्र बघेल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।

ये भी पढ़ें

CG News: भाजपा बेच रही उद्योग, आदिवासियों के साथ कर रही अन्याय, न्याय यात्रा में शामिल होकर बोले पूर्व CM भूपेश बघेल
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चार दिवसीय 'न्याय पदयात्रा' (Photo- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 11:20 am

Published on:

22 Aug 2025 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Tiranga Nyay Yatra: NHM कर्मियों ने निकाली ‘तिरंगा न्याय यात्रा’, लंबित 27% वेतनवृद्धि सहित कई मुद्दों लेकर हड़ताल जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.